Παναθηναϊκός: Εκτός Ναν και Φαρίντ κόντρα στο Περιστέρι
Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται το Περιστέρι (16:00) για την 14η αγωνιστική της Stoiximan GBL και θέλει να συνεχίσει στον δρόμο των επιτυχιών. Εκτός εξάδας για λόγους ξεκούρασης έμειναν οι Κέντρικ Ναν και Κένεθ Φαρίντ.
Έτσι η εξάδα των ξένων του τριφυλλιού για το ματς με την ομάδα του Ξανθόπουλου αποτελείται από τους Οσμάν, Χολμς, Ερνανγκόμεθ, Σορτς, Γιούρτσεβεν και Γκραντ.
Για τους πράσινους ακολουθεί η εκτός έδρας αναμέτρηση για τη Euroleague κόντρα στη Μπάγερν στις 15 Γενάρη.
