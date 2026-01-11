Παναθηναϊκός: Εκτός Ναν και Φαρίντ κόντρα στο Περιστέρι

Γιώργος Κούβαρης
Ναν

Ναν και Φαρίντ βρίσκονται εκτός εξάδας ξένων του Παναθηναϊκού για το ματς με το Περιστέρι (16:00).

Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται το Περιστέρι (16:00) για την 14η αγωνιστική της Stoiximan GBL και θέλει να συνεχίσει στον δρόμο των επιτυχιών. Εκτός εξάδας για λόγους ξεκούρασης έμειναν οι Κέντρικ Ναν και Κένεθ Φαρίντ.

Έτσι η εξάδα των ξένων του τριφυλλιού για το ματς με την ομάδα του Ξανθόπουλου αποτελείται από τους Οσμάν, Χολμς, Ερνανγκόμεθ, Σορτς, Γιούρτσεβεν και Γκραντ.

Για τους πράσινους ακολουθεί η εκτός έδρας αναμέτρηση για τη Euroleague κόντρα στη Μπάγερν στις 15 Γενάρη.

@Photo credits: INTIME
     

