Μίλιτσιτς: «Να πιστέψουμε στην ομάδα, μην κοιτάμε τις μεταγραφές» - Τι είπε για Κώστα Αντετοκούνμπο

Στον Κώστα Αντετοκούνμπο αλλά και στο ενδεχόμενο νέας μεταγραφής στάθηκε ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς, μετά τη νίκη του Άρη επί του Ηρακλή.

Ο Ιγκόρ Μίλιτσιτς ρωτήθηκε για το ενδεχόμενο ενίσχυσης του Άρη, μετά τη νίκη επί του Ηρακλή στο ντέρμπι της 14ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL. Ο προπονητής του Άρη αναφέρθηκε στην πίστη που πρέπει να υπάρχει στην ομάδα, ενώ τοποθετήθηκε και για τον Κώστα Αντετοκούνμπο, που αποκτήθηκε με τη μορφή δανεισμού από τον Ολυμπιακό.

Οι δηλώσεις του Μίλιτσιτς

«Περίμενα ένα σκληρό ματς. Όλοι ξέραμε την πίεση που είχαμε. Είμαι χαρούμενος για την νίκη. Ο Ηρακλής κάνει καλή σεζόν. Είμαι χαρούμενος που είχαμε τον έλεγχο του αγώνα. Είμαι χαρούμενος για τους παίκτες μου, η νίκη αυτή μπορεί να αποδειχτεί αρκετά σημαντική για την συνέχεια του αγώνα».

Για την απόδοση στο φινάλε: «Kάναμε λάθη, χάσαμε κάποια λέι άπ. Αυτό δεν με ευχαριστεί. Δεν αντιδράσαμε καλά. Αλλάξαμε το σύστημα, βάλαμε τους ψηλούς. Σε εκείνο το σημείο υπάρχει πίεση, από τον κόσμο, από τον αντίπαλο, από εμένα. Στο τέλος πήραμε την νίκη. Δεν πανικοβληθήκαμε, βάλαμε τα σουτ. Έτσι είναι το μπάσκετ».

Για τον Κώστα Αντετοκούνμπο: «Μπορεί να βοηθήσει σε πολλά, ειδικά στο ριμπάουντ. Έχουμε έλλειψη σε αυτόν τον τομέα. Επίσης, είναι Έλληνας και αυτό μπορεί να αποδειχτεί σημαντικό».

Για τις σκέψεις ενίσχυσης: «Πρέπει να πιστέψουμε στην ομάδα που έχουμε και όχι να κοιτάμε για μεταγραφές. Από όσο ξέρω δεν υπάρχει κάτι τώρα, πέρα από τον Κώστα Αντετοκούνμπο. Τα παιδιά δουλεύουν σκληρά. Πριν δυο μήνες, τα πράγματα ήταν καταστροφικά. Ας έχουμε πίστη στην ομάδα και ας μην ψάχνουμε θαύματα. Τώρα τα πηγαίνουμε αρκετά καλά στην Ελλάδα, πρέπει να πιστέψουμε στο δυναμικό που έχουμε τώρα, να δουλέψουμε και να βελτιωθούμε».

Για την άμυνα: «Δεν μπορώ να πω ότι δεν παίξαμε καλά αμυντικά. Αναγκάσαμε τον Ηρακλή σε 24 λάθη. Είχε μόνο 11 ασίστ. Σίγουρα χάσαμε εύκολα καλάθια, ειδικά κάτω από την ρακέτα. Σίγουρα είχαμε πρόβλημα στα επιθετικά ριμπάουντ. Αμυντικά, νομίζω ανταποκριθήκαμε καλά. Βλέπω σημαντική βελτίωση σε αυτό το κομμάτι. Υπάρχουν σημεία που μετράει η αυτοπεποίθηση. Πρέπει α βελτιωθούμε και επιθετικά και αμυντικά. Δεν είναι τα πάντα άσχημα στην ομάδα, παρά το ότι κάποιοι σκέφτονται έτσι».