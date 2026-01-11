Η εξαιρετική ΑΕΚ στο δεύτερο ημίχρονο, κατάφερε να επικρατήσει με 90-65 της Μυκόνου σε κεκλεισμένων των θυρών ματς στη SUNEL Arena. Κορυφαίοι Μπάρτλεϊ και Γκρέι.

Με νίκη συνέχισε την πορεία της στη Stoiximan GBL η ΑΕΚ. Η Ένωση ήταν εντυπωσιακή στο δεύτερο ημίχρονο και επικράτησε της Μυκόνου με 90-65 σε κεκλεισμένων των θυρών ματς που έγινε στη SUNEL Arena για την 14η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Στη δράση για την ΑΕΚ επέστρεψε και ο Κουζμίνσκας, που είχε να παίξει από το ματς με τον Ολυμπιακό.

Δεν αγωνίστηκαν ο Νάναλι που προφυλάχθηκε και ο Κατσίβελης λόγω ενοχλήσεων στο γόνατο. Ο Σάκοτα 1:30 για το τέλος έριξε στο ματς τον Μπιλιώνη, παιδί της Ακαδημίας και της ομάδας των Εφήβων.

Στο 9-4 ανέβηκε η Βασίλισσα, ενώ στο 6-7 πήγαν οι Νησιώτες στο πρωτάθλημα.

Για την ομάδα του Σάκοτα ο Γκρέι τελείωσε την αναμέτρηση με 21 πόντους και 6 ριμπάουντ, ενώ ο Μπάρτλεϊ είχε 15 με 7 ασίστ . Ο Φλιώνης είχε 10 πόντους με 5 ριμπάουντ και 4 ασίστ, ενώ ο Αρμς μέτρησε 12 πόντους και 9 ριμπάουντ. Στον αντίποδα για το σύνολο του Ζιάγκου ο Μπριγκς είχε 14 πόντους.

ΑΕΚ - Μύκονος: Το ματς

O Γκρέι μπήκε κεφάτος στο ματς και με τους πέντε πόντους του, έκανε το 7-2 για την ΑΕΚ στο 3'. Ο Σκουλίδας με τρίποντο από τις 45 μοίρες έκανε το 11-7 για τη Μύκονο στα μέσα της πρώτης περιόδου. Ο Γκρέι έφτασε τους 9 πόντους γρήγορα για να κάνει το 15-7 πριν το timeout. Τελικά ο power forward της Βασίλισσας τελείωσε την περίοδο με 13 ποντους και το δεκάλεπτο στο 26-16.

Η ΑΕΚ πάτησε γκάζι στη δεύτερη περίοδο και ξέφυγε με 35-21 χάρη σε δύο βολές του Χαραλαμπόπουλου. Με τον Μπριγκς να φτάνει τους 10 πόντους, η Μύκονος μείωσε σε 41-32, τρία λεπτά πριν το ημίχρονο. Ο Μπριγκς σκόραρε ξανά για το 41-34 αναγκάζοντας τον Σάκοτα να καλέσει timeout. Ο Μπιλλής και ο Γκαμπλ έκαναν το 44-43 στο ημίχρονο για την ομάδα του Ζιάγκου.

Με το τρίποντο του Σκουλίδα η Μύκονος πέρασε μπροστά για το 44-46 στο 22'. O Ρέι με νέο τρίποντο έκανε το 44-49 για τους φιλοξενούμενους. Ο Μπάρτλεϊ σκόραρε για τρεις και έκανε το 51-49 στα μέσα της περιόδου. Ο Μπάρτλεϊ συνέχισε στους ίδιους ρυθμούς και με τρίποντο έγραψε το 56-49 στο 26'. Ο ίδιος παίκτης συνέχισε να το βλέπει σαν βαρέλι στο δεύτερο ημίχρονο και σκόραρε για το 59-49.

Με δύο βολές του Χαραλαμπόπουλου η ΑΕΚ έφυγε με 69-54 στο ξεκίνημα της τρίτης περιόδου. Στη συνέχεια η Ένωση έλεγξε απόλυτα το ματς και έφτασε στην 9η νίκη της στο ελληνικό πρωτάθλημα με κορυφαίους τους Γκρέι και Μπάρτλεϊ.

Τα δεκάλεπτα: 26-16, 44-43, 67-54, 90-65

Ο MVP: Ο Γκρέι τελείωσε το ματς με 21 πόντους και 6 ριμπάουντ, όντας ο κορυφαίος.

Ο ΚΑΛΥΤΕΡΟΣ ΗΤΤΗΜΕΝΟΣ: Ο Μπριγκς είχε 14 πόντους και 5 ριμπάουντ, αλλά δεν έφτανε.

ΤΟ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΥ ΞΕΧΩΡΙΣΕ: Τα 9 ριμπάουντ του Αρμς.

AEK BC FG 2PT FG 3PT FG FT REB # Players MIN PTS M/A % M/A % M/A % M/A % OREB DREB REB AST PF TO STL BLK +/- EFF 0 R. Gray 32:49 21 9/13 69% 8/10 80% 1/3 33% 2/3 66% 0 6 6 0 2 1 2 0 24 23 1 G. Skordilis 13:37 6 2/4 50% 2/4 50% 0/0 0% 2/2 100% 4 1 5 0 5 4 2 0 7 9 7 D. Flionis (C) 26:19 10 3/6 50% 1/2 50% 2/4 50% 2/3 66% 2 3 5 5 2 2 0 0 7 14 24 F. Bartley 35:15 15 5/12 41% 2/3 66% 3/9 33% 2/2 100% 2 3 5 7 1 5 3 1 23 18 25 A. Arms 27:58 12 4/7 57% 3/6 50% 1/1 100% 3/4 75% 0 9 9 0 1 2 0 1 10 16 9 L. Lekavicius 15:39 7 2/4 50% 0/2 0% 2/2 100% 1/2 50% 0 2 2 6 4 0 0 0 22 12 11 N. Arsenopoulos 5:12 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 1 0 0 0 -7 0 15 M. Pecarski 0:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 M. Kuzminskas 17:14 12 3/5 60% 0/0 0% 3/5 60% 3/4 75% 0 0 0 2 2 0 0 0 14 11 33 V. Charalampopoulos 24:32 7 1/4 25% 0/1 0% 1/3 33% 4/4 100% 1 3 4 1 2 0 0 0 27 9 77 H. Bilionis 1:25 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 1 0 0 -2 -1 Team / Coach 1 1 2 1 1 TOTAL 200 90 29/55 52% 16/28 57% 13/27 48% 19/24 79% 10 28 38 21 19 16 7 3 112