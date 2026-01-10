Ο προπονητής του Πανιωνίου Νέναντ Μάρκοβιτς έπλεξε το εγκώμιο του κόσμου για τη νίκη επί του Κολοσσού για την 14η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Ο Πανιώνιος πραγματοποίησε πολύ καλή εμφάνιση και έφτασε στη δεύτερη νίκη κόντρα στον Κολοσσό για την 14η αγωνιστική της Stoiximan GBL. O προπονητής των «κυανέρυθρων» Νέναντ Μάρκοβιτς δεν έκρυψε την ικανοποίηση του για το θετικό αποτέλεσμα, ενώ απένειμε τα εύσημα στον κόσμο, αλλά και στους παίκτες του.

«Ήταν ένα πολύ πολύ σημαντικό παιχνίδι. Κρίσιμο παιχνίδι για να συνεχίσουμε να παλεύουμε για τους στόχους μας. Εκπληκτική ατμόσφαιρα. Το γήπεδο ήταν πολύ γεμάτο. Σίγουρα επηρέασε τους παίκτες με κάποιο τρόπο. Δεν πιστεύω αρνητικά. Τους είπα να μην πιστέψουν πως το παιχνίδι τελείωσε μετά από 5 λεπτά. Επειδή ξεκινήσαμε πολύ καλά και προηγηθήκαμε 8-0. Νομίζω πως η κούραση από το προηγούμενο παιχνίδι ήταν εκεί. Κάποια παιδιά δεν είχαν τόσο φρέσκα πόδια και φρέσκο μυαλό που είναι πολύ σημαντικό για το παιχνίδι» δήλωσε ο Νέναντ Μάρκοβιτς στη συνέντευξη Τύπου, μετά το τέλος της αναμέτρησης με τους «θαλασσί».

Και συμπλήρωσε: «Πολλές φορές φτάσαμε τη διαφορά στους 14, 15, 16 πόντους όμως δεν καταφέραμε να το πάμε στους 20 και να τελειώσουμε το παιχνίδι. Τους δώσαμε ευκαιρίες να γυρίζουν στους δέκα, όμως πιστεύω πως έχουμε βελτιωθεί αμυντικά. Βελτιωθήκαμε και στα ριμπάουντ. Είχαμε 49 ριμπάουντ με 13 επιθετικά. Είχαμε πάνω από 20 ασίστ για δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι. Τα ποσοστά μας δεν ήταν τα καλύτερα, όμως για εμένα είναι πολύ σημαντικό να δημιουργείς αυτές τις καλές προϋποθέσεις. Πρέπει να συνεχίσουμε να δουλεύουμε και να συνεχίσουμε να επιμένουμε σε κάποια πράγματα. Πάμε παιχνίδι με το παιχνίδι».

