Σάκοτα: «Ψάχνουμε ψηλό, αυτές τις μέρες θα τελειώσει»

O Nτράγκαν Σάκοτα μίλησε για τη νίκη της ΑΕΚ επί της Μυκόνου και αναφέρθηκε και στην αναζήτηση ψηλού.

Η ΑΕΚ ήταν εντυπωσιακή στο δεύτερο ημίχρονο και επικράτησε εύκολα με 90-65 της Μυκόνου για να πάει στο 9-4 στη Stoiximan GBL. Μετά το τέλος του ματς ο Ντράγκαν Σάκοτα μίλησε στην ΕΡΤ και στάθηκε μεταξύ άλλων και στην απόκτηση ψηλού, αφού η Ένωση αναζητά τον αντικαταστάτη του Κρις Σίλβα.

«Όπως είναι η κατάσταση, ζήτησα μόνο νίκη. Στο δεύτερο ημίχρονο μειώσαμε τα λάθη, κάναμε πιο έξυπνες επιλογές στην επίθεση. Η Μύκονος είναι πολύ καλή ομάδα, έχουν ένα rotation, δεν άντεξαν. Είχαμε ενέργεια στο δεύτερο ημίχρονο. Στο πρώτο ξεκουράσαμε παίκτες. Σημαντική νίκη για την συνέχεια.

Ψάχνουμε ψηλό, όλοι το ξέρουν. Αυτές τις μέρες θα τελειώσει. Στα γκαρντ λείπουν Κατσίβελης και Νάναλι που πρέπει να είναι βασικοί. Αυτή είναι η ομάδα, συνεχίζουμε», ήταν τα λόγια του.