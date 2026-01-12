Ο Άλεκ Πίτερς με την εμφάνιση κόντρα στην Καρδίτσα αναδείχθηκε πολυτιμότερος παίκτης της 14ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL.

Ο Ολυμπιακός ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματικός απέναντι στην Καρδίτσα και ο Άλεκ Πίτερς που ήταν «όλα τα λεφτά» στην επίθεση για τους «ερυθρόλευκους» στην πρεμιέρα του δευτέρου γύρου του πρωταθλήματος αναδείχθηκε για πρώτη φορά τη φετινή σεζόν Stoiximan MVP of the Week.

Ο 30χρονος Αμερικανός πάουερ φόργουορντ των «ερυθρόλευκων» συγκέντρωσε 37 βαθμούς στο ranking με 35 πόντους με 9/9 βολές, 4/5 δίποντα, 6/8 τρίποντα, 6 ριμπάουντ, 6 κερδισμένα φάουλ, 3 φάουλ εναντίον και ένα λάθος σε 30’ συμμετοχής.

Η επίδοση του Πίτερς ήταν η καλύτερη μεταξύ των παικτών που συμμετείχαν στην 14η αγωνιστική της κανονικής περιόδου της Stoiximan GBL και ο Αμερικανός πάουερ φόργουορντ γίνεται ο τρίτος παίκτης του Ολυμπιακού που αναδεικνύεται Πολυτιμότερος στο Πρωτάθλημα της φετινής αγωνιστικής χρονιάς μετά τον Ντόντα Χολ την 5η αγωνιστική και τον Τάιλερ Ντόρσεϊ την 11η.

Η ανάδειξη του Άλεκ Πίτερς ως πολυτιμότερου παίκτη της 14ης αγωνιστικής αποτέλεσε το επιστέγασμα της εμφάνισης του στο κλειστό «Γιάννης Μπουρούσης».