Μία «στροφή» πριν το φινάλε της κανονικής διάρκειας της EuroLeague και το ενδεχόμενο «ελληνικού εμφύλιου» στα play-offs είναι πολύ πιθανόν μεταξύ Ολυμπιακού και Παναθηναϊκού.

Ο Ολυμπιακός βρίσκεται στην πρώτη θέση της κατάταξης με ρεκόρ 25 νίκες και 12 ήττες και στην τελευταία αγωνιστική θα κοντραριστεί με την Αρμάνι Μιλάνο (16/04, 21:15) στο ΣΕΦ. Ο Παναθηναϊκός βρίσκεται στην 8η θέση με ρεκόρ 21-16 και θα παίξει στην τελευταία αγωνιστική με την Αναντολού Εφές (17/04, 21:15).

Η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα, σε περίπτωση νίκης θα τερματίσει πρώτη και στα play-offs θα παίξει με τον 8ο. Για να χάσει την πρωτιά ο Ολυμπιακός, θα πρέπει να ηττηθεί από τους Ιταλούς και η Βαλένθια να κερδίσει την Ντουμπάι (17/04, 21:00). Σε αυτή την περίπτωση οι «ερυθρόλευκοι» θα έχουν ίδιο ρεκόρ με τη Βαλένθια, όμως στην ισοβαθμία οι Ισπανοί υπερτερούν του Ολυμπιακού και θα τον αφήσουν 2ο,πράγμα που σημαίνει ότι θα αγωνιστεί με τον 7ο στα play-offs.

Ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να τερματίσει είτε 7ος είτε 8ος για να βρει απέναντί του τους Πειραιώτες στα play-offs (εφόσον περάσει από τη διαδικασία των play-in).

Αρχικά αν οι «πράσινοι» καταφέρουν να τερματίσουν στην πρώτη εξάδα, αυτομάτως ο ελληνικός «εμφύλιος» στα προημιτελικά δεν υφίσταται.

Σενάρια ελληνικού «εμφυλίου» με Ολυμπιακό 1o:

Ο Παναθηναϊκός τερματίζει έβδομος εφόσον κερδίσει την Αναντολού Εφές, η Ζαλγκίρις κερδίσει την Παρί και ηττηθεί ο Ερυθρός Αστέρας από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Τότε θα πρέπει να χάσει στο πρώτο ματς των play-in και να παίξει με τον νικητή του ζευγαριού 9-10 και με νίκη θα τερματίσει 8ος, βρίσκοντας τον Ολυμπιακό, απέναντί του.

Αν ο Παναθηναϊκός τερματίσει όγδοος εφόσον η Ζαλγκίρις κερδίσει την Παρί, ο Ερυθρός Αστέρας κερδίσει τη Ρεάλ Μαδρίτης και εκείνος κερδίσει την Αναντολού Εφές, τότε θα πρέπει να χάσει το πρώτο παιχνίδι των play-in και να κερδίσει τον νικητή του 9-10.

Αν τερματίσει 9ος, φόσον ηττηθεί από την Αναντολού Εφές και η Μονακο κερδίσει την Χάποελ Τελ Αβίβ, θα πρέπει να κερδίσει τον 10 στο πρώτο ματς των play-in και στη συνέχεια να κερδίσει τον ηττημένο του 7-8, για να πάρει το «τελευταίο» εισιτήριο των play-offs.

Σενάρια ελληνικού «εμφυλίου» με Ολυμπιακό 2ο:

Αν προκύψει μια τετραπλή ισοβαθμία στο 22-16 με Παναθηναϊκό (νίκη επί της Εφές), Ζάλγκιρις (ήττα από την Παρί), Ερυθρό Αστέρα (νίκη επί της Ρεάλ) και Μονακό (νίκη επί της Χάποελ ), τότε ο Ερυθρός Αστέρας είναι εκείνος που θα βρεθεί στην 6η θέση και ο Παναθηναϊκός στην 7η. Αν ο Ολυμπιακός χάσει από την Αρμάνι και κερδίσει η Βαλένθια την Ντουμπάι , τότε οι « ερυθρόλευκοι » θα είναι 2οι. Τότε ο Παναθηναϊκός θα πρέπει να κερδίσει τον 8ο στα play -in και αν τα καταφέρει θα έχουμε Μπαρτζώκα VS Άταμαν στα play - offs .

Ο Παναθηναϊκός θα τερματίσει 8ος, εφόσον η Ζάλγκιρις κερδίσει την Παρί, ο Ερυθρός Αστέρας κερδίσει τη Ρεάλ Μαδρίς και εκείνος κερδίσει την Αναντολού Εφές. Τότε θα πρέπει να κερδίσει στο πρώτο ματς των play-in για να βγει 7ος και να βρει τον Ολυμπιακό.

Η διαδικασία των play-in:

Στα play-in θα βρεθούν οι ομάδες που θα τερματίσουν από την 7η έως την 10η θέση. Ο 7ος θα παίξει με τον 8ο και ο 9ος με τον 10ο.

Ο νικητής του 7-8 περνάει ως 7ος στην κατάταξη και παίζει με τον 2ο στα play-offs.

Ο ηττημένος του ζευγαριού (7-8), θα αντιμετωπίσει τον νικητή της αναμέτρησης (9-10) όπου όποιος κερδίσει θα πάρει την 8η θέση και θα «σφραγίσει» το τελευταίο... εισιτήριο για τα play-offs, αντιμετωπίζοντας τον 1ο της βαθμολογίας.

Η Κατάταξη

* Ολυμπιακός 25-12 * Βαλένθια 24-13 * Ρεάλ Μαδρίτης 23-14 * Χάποελ Τελ Αβίβ 23-14 * Φενέρμπαχτσε 23-14 Ζάλγκιρις 22-15 Ερυθρός Αστέρας 21-16 Παναθηναϊκός 21-16 Μονακό 21-16 Μπαρτσελόνα 20-17 Dubai Basketball 19 -18 Μακάμπι Τελ Αβίβ 18-19 Μπάγερν Μονάχου 17-20 Αρμάνι Μιλάνο 17-20 Παρί 15-22 Παρτίζαν 15-22 Μπασκόνια 13-24 Βίρτους Μπολόνια 13-24 Αναντολού Εφές 12-25 Βιλερμπάν 8-29

* Έχουν προκριθεί στα playoffs