Ο Τσέισον Ραντλ θα βρίσκεται αύριο στη Ρόδο και θα ανακοινωθεί από τον Κολοσσό.

To Gazzetta σας είχε ενημερώσει από τις 4 Γενάρη πως ο Κολοσσός την περίπτωση του Τσέισον Ραντλ. Ο 32χρονος Αμερικανός γκαρντ (1,85 μ.), ο οποίος φόρεσε προ διετίας τη φανέλα της ΑΕΚ, αγωνίζεται στη βρετανική λίγκα με τους Λόντον Λάιονς, έχοντας 7,6 πόντους, 2,3 ριμπάουντ και 1,9 ασίστ σε οκτώ αγώνες.

Ο παίκτης θα βρίσκεται αύριο, την Τρίτη 13 Γενάρη στη Ρόδο και ετοιμάζεται για τη νέα σελίδα της καριέρας του στον Κολοσσό.

Ο Ραντλ έχει παίξει και στο ΝΒΑ στο παρελθόν. Εκει μετρά 119 συμμετοχές στο ΝΒΑ με τους Σίξερς, τους Νικς, τους Γουίζαρντς, τους Γουόριορς και τους Μάτζικ. Οι μέσοι όροι του είναι 5,7 πόντοι, 1,4 ριμπάουντ και 1,8 ασίστ.