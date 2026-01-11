Μπαρτζώκας: «Όταν παίζουμε στην επαρχία πρέπει να προσφέρουμε θέαμα στον κόσμο που έρχεται να μας δει»

Ευχαριστημένος από το δεύτερο ημίχρονο του Ολυμπιακού και από την εικόνα που έδειξε η ομάδα του μπροστά στον κόσμο της, ήταν ο Γιώργος Μπαρτζώκας στην Καρδίτσα.

Ο Γιώργος Μπαρτζώκας στάθηκε στην πολύ καλή εμφάνιση του Ολυμπιακού, στο δεύτερο ημίχρονο απέναντι στην Καρδίτσα, με τους Πειραιώτες να σκοράρουν συνολικά 120 πόντους για να φύγουν νικητές στη 14η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Οι δηλώσεις του Μπαρτζώκα στην ΕΡΤ

«Γενικά είναι πολύ σημαντικό όταν παίζουμε στην επαρχία και έρχεται τόσος κόσμος να τον ευχαριστήσουμε με θέαμα και καλό μπάσκετ, στο δεύτερο μέρος ήμασταν πραγματικά πάρα πολύ καλοί. Το χρέος μας είναι να βελτιωνόμαστε και να παίζουμε καλό μπάσκετ. Για τη δυναμική του κόσμου του Ολυμπιακού δεν χρειάζεται να το πω εγώ, όλοι το ξέρουν»

Για την ένταξη του Τζόουνς και την απουσία του Μόρις, αλλά και την προετοιμασία για την Παρτίζαν: «Καλύτερα να μην ασχοληθούμε με τα επόμενα παιχνίδια, έχουμε μέρες μπροστά μας να τα προετοιμάσουμε».