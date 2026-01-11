Ο Τζέιμς Νάναλι δεν βρίσκεται στην... 11άδα της ΑΕΚ κόντρα στη Μύκονο, αφού επιλέχθηκε να προφυλαχθεί.

Ο Τζέιμς Νάναλι τελικά δεν θα κάνει το ντεμπούτο του με τη φανέλα της ΑΕΚ στο ματς της 14ης αγωνιστικής της Stoiximan GBL απέναντι στη Μύκονο (13:00, ΕΡΤ Sports 1 - Live στο Gazzetta).

Ο Αμερικανός που ήταν στην εξάδα των ξένων, δεν βρίσκεται στην... 11άδα της Βασίλισσας για το ματς κόντρα στους Νησιώτες, καθώς επιλέχθηκε να προφυλαχθεί και να κάνει ντεμπούτο στο επόμενο ματς κόντρα στην Καρδίτσα.

Δεν θα μπορέσει να ενισχύσει την προσπάθεια της Ένωσης και ο Δημήτρης Κατσίβελης (ενοχλήσεις στο δεξί γόνατο). Μέσα κανονικά ο Πετσάρσκι. Για τη Μύκονο δεν θα παίξει ο Χέσον (τραυματισμός στο πόδι), ενώ ντεμπούτο αναμένεται να κάνει ο Μπριγκς.

Η 11άδα της ΑΕΚ: Γκρέι, Σκορδίλης, Φλιώνης, Λεκαβίτσιους, Αρσενόπουλος, Πετσάρσκι, Κουζμίνσκας, Μπάρτλεϊ, Αρμς, Χαραλαμπόπουλος, Μπιλιώνης.

Η 12άδα της Μυκόνου: Άπλμπι, Μουρ, Ρέι, Καββαδάς, Γερομιχαλός, Σκουλίδας, Μπιλλής, Σιδηροηλιάς, Μάντζαρης, Μπριγκς, Κάναντι, Γκαμπλ