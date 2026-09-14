Αθλήτριες απαντούν στη Σίντνεϊ Σουίνι μετά το σέξυ βίντεο: «Έτσι μοιάζουν οι γυναίκες στον αθλητισμό»

Σάλος ξέσπασε μετά το βίντεο που δείχνει τη Σίντνεϊ Σουίνι να διαφημίζει αθλητικά εσώρουχα, με τις αθλήτριες να θεωρούν πως σεξουαλικοποιεί τον αθλητισμό.

Η διαφήμιση της Σίντνεϊ Σουίνι για τη Novig, που προκάλεσε έντονες αντιδράσεις για τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζει τη γυναικεία αθλητική εικόνα, έχει πυροδοτήσει ένα διαφορετικό κύμα απαντήσεων από γυναίκες αθλήτριες στα social media.

Ακολουθώντας το παράδειγμα της Αμερικανίδας γυμνάστριας Gracie Kramer, η οποία ξεκίνησε μια τάση δημοσιεύσεων με το μήνυμα «έτσι μοιάζει μια γυναίκα στον αθλητισμό», η Αυστραλή Ολυμπιονίκης της κολύμβησης Lani Pallister ανάρτησε στο Instagram ένα βίντεο από την καθημερινότητά της: την προπόνηση, τους αγώνες και τα μετάλλιά της.

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