Μπιλ Κλίντον: «Είχαμε σχέδιο να σκοτώσουμε τον Μπιν Λάντεν πριν την 11η Σεπτεμβρίου»

Ο Μπιλ Κλίντον αποκάλυψε ότι είχε εγκριθεί μια επιχείρηση για την εξουδετέρωση του Οσάμα Μπιν Λάντεν πριν από τις τρομοκρατικές επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, όμως τελικά εγκαταλείφθηκε από τη CIA.

Ο πρώην πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, Μπιλ Κλίντον, αποκάλυψε ότι κατά την διάρκεια της θητείας του, πριν την επίθεση στους Δίδυμους Πύργους, είχε εγκριθεί μια επιχείρηση για την εξόντωση του Οσάμα Μπιν Λάντεν από την CIA. Τελικά η επιχείρηση εγκαταλείφθηκε καθώς υπήρχαν φόβοι ότι σε περίπτωση αποτυχίας, θα μπορούσαν να προκληθούν πολλοί θάνατοι αθώων πολιτών.

Μιλώντας στην εκπομπή Cats Roundtable του WABC, με αφορμή τη συμπλήρωση 25 ετών από τις επιθέσεις, ο 80χρονος πρώην πρόεδρος θυμήθηκε πού βρισκόταν όταν πληροφορήθηκε ότι ένα αεροσκάφος είχε προσκρούσει στους Δίδυμους Πύργους. Όπως ανέφερε, παρακολουθούσε τηλεόραση ενώ βρισκόταν στην Αυστραλία και, όταν χτύπησε το δεύτερο αεροπλάνο, κατάλαβε αμέσως ότι πίσω από την επίθεση πιθανότατα βρισκόταν η Αλ Κάιντα και ο ηγέτης της, Μπιν Λάντεν.

Ο Κλίντον εξήγησε ότι οι αμερικανικές υπηρεσίες παρακολουθούσαν τον Μπιν Λάντεν για χρόνια και πως ο ίδιος είχε εγκρίνει το σχέδιο για την εξουδετέρωσή του.

Οι θάνατοι αμάχων εμπόδισαν την επιχείρηση

Όπως ανέφερε ο πρώην πρόεδρος, η υπηρεσία φοβήθηκε ότι εάν η επιχείρηση αποτύγχανε, θα μπορούσαν να σκοτωθούν πολλοί άμαχοι και δεν ήθελε να αναλάβει αυτό το ρίσκο. «Δεν τους αμφισβήτησα», είπε ο Κλίντον, προσθέτοντας εκ των υστέρων ότι ο Μπιν Λάντεν ήταν αποφασισμένος να πραγματοποιήσει τα σχέδιά του, διέθετε σημαντικούς οικονομικούς πόρους και μεγάλη επιχειρησιακή δυνατότητα. «Θα ήθελα να είχαμε κάνει ακόμη περισσότερα για να τον πιάσουμε. Πάντα πίστευα ότι ήταν η μεγαλύτερη απειλή μας», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ο Κλίντον εξήγησε επίσης ότι η εχθρότητα του Μπιν Λάντεν απέναντι στις ΗΠΑ είχε, μεταξύ άλλων, τις ρίζες της στον πόλεμο του Αφγανιστάν εναντίον της Σοβιετικής Ένωσης. Όπως είπε, οι ΗΠΑ είχαν συνεργαστεί με τον Μπιν Λάντεν την περίοδο που εκείνος επιδίωκε την αποχώρηση των Ρώσων από το Αφγανιστάν, όμως στη συνέχεια η ιδεολογία του στράφηκε εναντίον της Δύσης.

«Οι επιβάτες της πτήσης 93 έσωσαν ζωές»

Αναφερόμενος στις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου, ο πρώην πρόεδρος απέδωσε ιδιαίτερο φόρο τιμής στους επιβάτες της United Airlines Flight 93, οι οποίοι επιχείρησαν να ανακτήσουν τον έλεγχο του αεροσκάφους από τους αεροπειρατές. Το αεροπλάνο συνετρίβη στο Shanksville της Πενσιλβάνια, χωρίς να φτάσει στον στόχο του, τον οποίο ο Κλίντον εκτίμησε ότι πιθανότατα προοριζόταν για το Καπιτώλιο και πως, αν είχε χτυπήσει εκεί, οι συνέπειες θα ήταν ακόμη πιο καταστροφικές.

«Οι άνθρωποι στο Shanksville αξίζουν πολλά συγχαρητήρια που έριξαν αυτό το αεροπλάνο», δήλωσε, αναγνωρίζοντας τον ρόλο των επιβατών στην αποτροπή μιας ακόμη μεγαλύτερης τραγωδίας. Ο πρώην πρόεδρος προειδοποίησε, τέλος, ότι η απειλή τρομοκρατικών επιθέσεων δεν μπορεί να θεωρείται οριστικά παρελθόν. Εκτίμησε ότι μια νέα επίθεση στη Νέα Υόρκη είναι «εντελώς πιθανή» και υπογράμμισε την ανάγκη συνεχούς επαγρύπνησης και αξιοποίησης των πληροφοριών των υπηρεσιών ασφαλείας.

«Είμαστε πολύ καλύτερα προετοιμασμένοι απ' ό,τι ήμασταν τότε και είναι πολύ πιο πιθανό να την εντοπίσουμε», είπε, προσθέτοντας ωστόσο ότι στην εθνική ασφάλεια «αρκεί να αστοχήσεις μία φορά» για να υπάρξουν καταστροφικές συνέπειες.

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