Έφυγε από τη ζωή ο Μπομπ Μάκι: Ο σχεδιαστής που έκανε την Σερ fashion icon

Ο θρυλικός σχεδιαστής κοστουμιών Μπομπ Μάκι, που συνδέθηκε όσο λίγοι με τις πιο τολμηρές εμφανίσεις της Σερ, πέθανε σε ηλικία 87 ετών.

Ο θρυλικός σχεδιαστής μόδας και κοστουμιών Μπομπ Μάκι, ο άνθρωπος πίσω από μερικές από τις πιο εμβληματικές εμφανίσεις της Σερ και της Νταϊάνα Ρος, πέθανε σε ηλικία 87 ετών.

Η είδηση έγινε γνωστή μέσω της ομάδας του στο Instagram, η οποία αναφέρει: «Με βαριά καρδιά μοιραζόμαστε την είδηση ότι ο κ. Μπομπ Μάκι έφυγε σήμερα από τη ζωή», σημειώνοντας πως έζησε τα 87 χρόνια του πραγματοποιώντας το όνειρό του να γίνει σχεδιαστής μόδας και κοστουμιών. Η αιτία του θανάτου του δεν έχει γίνει γνωστή.

Από τη Μέριλιν Μονρόε στις μεγαλύτερες σταρ

Γνωστός ως ο «Σουλτάνος της Πούλιας», ο Μάκι έγινε διάσημος για τα λαμπερά και θεατρικά σχέδιά του, με φτερά, στρας και εντυπωσιακές λεπτομέρειες. Γεννήθηκε το 1939 στα προάστια του Λος Άντζελες και από μικρός ήξερε ότι ήθελε να ασχοληθεί με το σχέδιο. «Κατάλαβα ότι είχα πρόβλημα όταν οι γονείς μου μού χάρισαν ένα γάντι του μπέιζμπολ για τα Χριστούγεννα. Μετά, η καλή μου θεία μού έδωσε ένα σετ για να φτιάχνω κοσμήματα. Έφτιαξα μερικά σκουλαρίκια και αυτό ήταν», είχε πει στο People το 2021.

Ξεκίνησε την καριέρα του δουλεύοντας για τον ενδυματολόγο Ζαν Λουί και συμμετείχε στον σχεδιασμό του εμβληματικού φορέματος που φόρεσε η Μέριλιν Μονρόε όταν τραγούδησε το «Happy Birthday, Mr. President» στον Τζον Φ. Κένεντι το 1962.

Σημαντικός σταθμός στην πορεία του ήταν και το «The Carol Burnett Show», για το οποίο ανέλαβε τα κοστούμια από το 1967 έως το 1978. Στη μακρά καριέρα του συνεργάστηκε με ονόματα όπως η Ντόλι Πάρτον, η Γουίτνεϊ Χιούστον, η Λάιζα Μινέλι, οι Supremes, οι Temptations, ο Έλτον Τζον, η Τίνα Τέρνερ, η Μαντόνα και η Pink.

Η Pink, η Σερ και η Τίνα Τέρνερ με δημιουργίες του Μάκι

Η Σερ και η συνεργασία που έγραψε ιστορία

Ο Μάκι γνώρισε τη Νταϊάνα Ρος το 1969 και οι δυο τους έγιναν στενοί φίλοι. Μάλιστα, εκείνος σχεδίασε το νυφικό της για τον γάμο της με τον Άρνε Νες Τζούνιορ το 1985. Η πιο γνωστή και μακροχρόνια συνεργασία του, ωστόσο, ήταν με τη Σερ, την οποία γνώρισε στα γυρίσματα του «The Carol Burnett Show». Λίγο αργότερα άρχισε να σχεδιάζει για εκείνη και ανέλαβε τα κοστούμια του «The Sonny & Cher Comedy Hour».

Παρά την πρώτη του εντύπωση για την τραγουδίστρια, για την οποία είχε σκεφτεί «αυτό το κορίτσι δεν είναι του γούστου μου», οι δυο τους δημιούργησαν μια συνεργασία που διήρκεσε επτά δεκαετίες. Ανάμεσα στα πιο χαρακτηριστικά looks που δημιούργησε για τη Σερ ήταν το περίφημο «γυμνό» φόρεμα του Met Gala το 1974, το τολμηρό σύνολο που φόρεσε στα Όσκαρ του 1986 και το χαρακτηριστικό κορμάκι της στο βίντεοκλιπ του 1989 για το «If I Could Turn Back Time».

Έτσι, ο Μπομπ Μάκι δεν έγινε απλώς ο σχεδιαστής πίσω από μερικές εντυπωσιακές εμφανίσεις της Σερ· συνέβαλε καθοριστικά στη δημιουργία της εικόνας της ως fashion icon, αφήνοντας πίσω του μια από τις πιο χαρακτηριστικές αισθητικές στην ιστορία της showbiz.

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