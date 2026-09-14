Εργασιακό άγχος και κατάθλιψη: Πρώτη η Ελλάδα στην Ευρώπη με έναν στους δύο να έχουν βιώσει - Οι αλλαγές που επιβάλλονται από την ΕΕ

Σχεδόν ένας στους δύο εργαζόμενους στην Ελλάδα έχει βιώσει στρες, κατάθλιψη ή άγχος στον χώρο εργασίας τους, το οποίο δημιουργήθηκε ή επιδεινώθηκε, σύμφωνα με νέα έρευνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Η ψυχική υγεία στον χώρο εργασίας δεν αποτελεί πλέον δευτερεύον ζήτημα, αλλά μια παράμετρο που οφείλει να αντιμετωπίζεται με την ίδια ακριβώς σοβαρότητα όπως και η σωματική ακεραιότητα των εργαζομένων. Τα στοιχεία για το 2025 αποτυπώνουν μια ανησυχητική πραγματικότητα: το 29% των εργαζομένων συνολικά στην Ευρωπαϊκή Ένωση δηλώνει ότι αντιμετώπισε άγχος, κατάθλιψη ή έντονο στρες, τα οποία προκλήθηκαν ή επιδεινώθηκαν άμεσα από το επαγγελματικό τους περιβάλλον.

Η πρωτιά της Ελλάδας στην Ευρώπη

Πίσω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο κρύβονται τεράστιες αποκλίσεις μεταξύ των κρατών-μελών, με την Ελλάδα να βρίσκεται στην αρνητική κορυφή της σχετικής λίστας. Σχεδόν ένας στους δύο Έλληνες εργαζομένους, ένα νούμερο που αντικατοπτρίζει το 49% των εργαζομένων, αναφέρει ότι η δουλειά του επηρεάζει αρνητικά την ψυχική του υγεία, ποσοστό που κατατάσσει τη χώρα μας πρώτη στην Ε.Ε., αφήνοντας πίσω χώρες όπως η Φινλανδία με ποσοστό 45% και η Κύπρος με την Πολωνία, αμφότερες με 41%.

Αντίθετα, στις χαμηλότερες θέσεις βλέπουμε την Βουλγαρία και την Σλοβενία με 21%, την Γερμανία με 20% και στην τελευταία θέση της λίστας βρίσκεται η Δανία, με ποσοστό μόλις 19%.

Η απάντηση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

Απέναντι σε αυτή την κρίση, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο προκρίνει τη θέσπιση ενός νέου, δεσμευτικού ευρωπαϊκού νομοθετικού πλαισίου για την πρόληψη και διαχείριση των ψυχοκοινωνικών κινδύνων στην εργασία εστιάζοντας σε κομβικές παρεμβάσεις όπως:

Υποχρεωτικές αξιολογήσεις κινδύνου : Περιοδικός έλεγχος των εργασιακών συνθηκών για τον εντοπισμό παραγόντων που προκαλούν ψυχική εξάντληση.

: Περιοδικός έλεγχος των εργασιακών συνθηκών για τον εντοπισμό παραγόντων που προκαλούν ψυχική εξάντληση. Καταπολέμηση της υπερεργασίας και της παρενόχλησης : Αυστηρά μέτρα απέναντι στους υπερβολικούς φόρτους εργασίας, τη λεκτική ή ψυχολογική βία, καθώς και το bullying στο εργασιακό περιβάλλον.

: Αυστηρά μέτρα απέναντι στους υπερβολικούς φόρτους εργασίας, τη λεκτική ή ψυχολογική βία, καθώς και το bullying στο εργασιακό περιβάλλον. Έλεγχος της αλγοριθμικής διαχείρισης: Θεσμοθέτηση ασφαλιστικών δικλίδων απέναντι στην αυτόματη αξιολόγηση και παρακολούθηση των εργαζομένων από συστήματα τεχνητής νοημοσύνης.

Η βασική φιλοσοφία των νέων μέτρων συμπυκνώνεται στην καθολική προστασία: οι πολιτικές υγείας και ασφάλειας οφείλουν να καλύπτουν όλους τους εργαζομένους, ανεξάρτητα από το καθεστώς απασχόλησής τους (μισθωτοί, freelancers, εργαζόμενοι σε πλατφόρμες), διασφαλίζοντας ισότιμα τη σωματική, ψυχική και κοινωνική τους ευημερία.

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