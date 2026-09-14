Αντίπαλοι ΑΕΚ: Νέα νίκη για τη Σαχτάρ και σταθερά στην κορυφή

Η Σαχτάρ Ντόνετσκ λύγισε με 2-0 την Τσορνομόρετς και παρέμεινε σταθερά στην κορυφή του πρωταθλήματος Ουκρανίας, ένα μήνα πριν αντιμετωπίσει την ΑΕΚ στο Champions League.

Η μάχη για την κορυφή συνεχίζεται για τη Σαχτάρ Ντόνετσκ! Επόμενη αντίπαλος της ΑΕΚ στο Champions League επικράτησε 2-0 επί της Τσορνομόρετς και συνεχίζει χέρι-χέρι με την Πολίσια στην πρώτη θέση του πρωταθλήματος Ουκρανίας.

Η Σαχτάρ δεν άργησε να πάρει το προβάδισμα στον αγώνα και προηγήθηκε στο 12΄με τον Οτσερέτσκο. Στο 32΄ήταν η σειρά του Μεϊρέλες να βρει δίχτυα και να διαμορφώσει το τελικό 2-0, το οποίο κράτησε τη Σαχτάρ στην πρώτη θέση με απολογισμό 15 βαθμών σε 6 αγωνιστικές.

Θυμίζουμε πως οι Ουκρανοί αντιμετωπίζουν την ΑΕΚ στις 14 Οκτωβρίου στο «Στάμφορντ Μπριτζ», με τις δυο ομάδες να κοντράρονται στο πλαίσιο της 2ης αγωνιστικής για τη League Phase του Champions League.

Σαχτάρ Ντόνετσκ: Ρίζνικ, Καραβάιεβ, Γκραμ (8' λ.τρ. Μποντάρ), Ματβιένκο, Πέδρο Ενρίκε, Κρίσκιβ (80' Ναζαρίνα), Καρβάλιο (70' Ισάκ), Οτσερέτκο (46' Τσουκάνοφ), Λούκας, Νεβέρτον, Μειρέλες (84' Τραορέ).