Θάνατος Μαζωνάκη: Αναβαθμίστηκε η κατηγορία σε βάρος των γιατρών σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο

Νέα εξέλιξη στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς η κατηγορία σε βάρος δύο γιατρών αναβαθμίστηκε από θανατηφόρα έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο.

Για ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο κατηγορούνται πλέον οι γιατροί Ηλίας Θεοδωρόπουλος και Ιωάννα Γάκα στο πλαίσιο της έρευνας για τον θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, καθώς η κατηγορία σε βάρος τους αναβαθμίστηκε από θανατηφόρα έκθεση, με την υπόθεση να περνά σε νέα και σαφώς βαρύτερη δικαστική φάση..

Η εξέλιξη έρχεται ενώ οι Αρχές εξετάζουν νέα ψηφιακά στοιχεία που έχουν προκύψει από την αστυνομική έρευνα και αφορούν όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια της θεραπείας του τραγουδιστή στο ιατρείο της οδού Καρνεάδου.

Στο επίκεντρο τα νέα ψηφιακά ευρήματα

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που μεταδίδονται, ιδιαίτερη σημασία στην έρευνα έχουν οι καταγραφές από το μηχάνημα πλασμαφαίρεσης, οι οποίες εξετάζονται από τις αρμόδιες Αρχές στο πλαίσιο της προσπάθειας να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το περιστατικό. Οι δύο γιατροί είχαν προσέλθει στην Ευελπίδων προκειμένου να δώσουν εξηγήσεις σχετικά με όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια της θεραπείας του Γιώργου Μαζωνάκη.

Η αναβάθμιση της κατηγορίας από θανατηφόρα έκθεση σε ανθρωποκτονία με ενδεχόμενο δόλο είχε εξεταστεί ήδη στο πλαίσιο της δικαστικής έρευνας, ενώ, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, αναμένονταν τα νέα ψηφιακά ευρήματα της Αστυνομίας. Η υπόθεση βρίσκεται πλέον σε διαφορετικό στάδιο δικαστικής διερεύνησης, με τις Αρχές να εξετάζουν το σύνολο των στοιχείων προκειμένου να αποσαφηνιστούν οι συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατο του τραγουδιστή.

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