Ένας νέος πολιτιστικός προορισμός στον Πεντάλοφο Βοΐου – Γνωρίστε την «Κούλια»

Ένας νέος χώρος πολιτισμού που κρατά ζωντανή την ιστορία, την παράδοση και την καθημερινή ζωή του Πενταλόφου!

Ο Πεντάλοφος Βοΐου Κοζάνης, ένας από τους σημαντικότερους παραδοσιακούς οικισμούς της περιοχής, αποκτά έναν νέο χώρο αφιερωμένο στην παράδοση και την πολιτιστική του κληρονομιά. Το Λαογραφικό Μουσείο «Η Κούλια» προσκαλεί κατοίκους και επισκέπτες σε ένα ταξίδι στον χρόνο και στην παράδοση της πέτρας, μέσα από αντικείμενα και στοιχεία της καθημερινής ζωής των παλαιότερων γενεών.

Χτισμένος σε υψόμετρο 1.060 μέτρων, ο Πεντάλοφος είναι ένας τόπος άρρηκτα συνδεδεμένος με τη μαστορική παράδοση των Ζουμπανιωτών, (ο Πεντάλοφος ονομαζόταν τα παλιά χρόνια Ζουμπάνι). Η άφθονη πέτρα της περιοχής και οι ιδιαίτερες συνθήκες ζωής έδωσαν στους κατοίκους την ευκαιρία να μετατρέψουν την ανάγκη σε δημιουργία και να εξελίξουν μια μοναδική δεξιοτεχνία, με την πέτρα να παίρνει μορφή σε σπίτια, εκκλησίες, σχολεία, γεφύρια και βρύσες που χαρακτηρίζουν μέχρι σήμερα την αρχιτεκτονική του χωριού.

Σε αυτό το ξεχωριστό αρχιτεκτονικό τοπίο, το μουσείο στεγάζεται σε μια χαρακτηριστική Κούλια του 18ου αιώνα, το μοναδικό σπίτι αυτού του τύπου που σώζεται στον Πεντάλοφο. Το κτίριο παραχωρήθηκε στον Εκπολιτιστικό Σύλλογο Πενταλόφου το 1996 και, έπειτα από χρόνια εργασιών και εθελοντικής προσφοράς, μετατράπηκε στον πρώτο μόνιμο εκθεσιακό χώρο λαογραφικού περιεχομένου του χωριού.

Στους δύο ορόφους της Κούλιας, ο επισκέπτης συναντά αντικείμενα μιας άλλης εποχής, όπως έπιπλα, εργαλεία, υφάσματα, νομίσματα και παραδοσιακές φορεσιές, εργαλεία, που φωτίζουν την καθημερινότητα και τις συνήθειες των ανθρώπων του Πενταλόφου.

Με τη λειτουργία του Λαογραφικού Μουσείου, ένα σημαντικό κομμάτι της ιστορίας του χωριού αποκτά έναν σταθερό χώρο έκφρασης και ανάδειξης, διατηρώντας ζωντανή τη μνήμη του τόπου και των ανθρώπων του.

Κάθε αντικείμενο αφηγείται και μια μικρή ιστορία, συνθέτοντας την εικόνα μιας άλλης εποχής. Επισκεφθείτε τον Πεντάλοφο και το Λαογραφικό του Μουσείο την «Κούλια», ταξιδέψτε στον χρόνο και γνωρίστε από κοντά την ιστορία και την παράδοση ενός τόπου που διατηρεί μέχρι σήμερα τον ξεχωριστό του χαρακτήρα.

