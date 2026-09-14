Οδύνη και σπαραγμός στο μεγάλο «φινάλε» του Γιώργου Μαζωνάκη: Tο τελευταίο χειροκρότημα και η ταφή στο Γ’ Νεκροταφείο (vids)

Πλήθος κόσμου, φίλοι και συγγενείς είπαν το τελευταίο αντίο στον Γιώργο Μαζωνάκη πριν από την ταφή του στη Νίκαια.

Ολοκληρώθηκε το απόγευμα της Δευτέρας η ταφή του Γιώργου Μαζωνάκη στο Γ΄ Νεκροταφείο Αθηνών, κλείνοντας έτσι το τελευταίο κεφάλαιο του διήμερου αποχαιρετισμού στον δημοφιλή τραγουδιστή.

Λίγο μετά την ολοκλήρωση της εξοδίου ακολουθίας στην Αγία Τριάδα Νίκαιας, άρχισε η διαδρομή του αγαπημένου τραγουδιστή προς την τελευταία του κατοικία. Για περίπου μία ημέρα, η παλιά του γειτονιά είχε μετατραπεί σε έναν τεράστιο χώρο αποχαιρετισμού. Χιλιάδες άνθρωποι πέρασαν από τον ναό, τραγούδησαν, άφησαν λουλούδια, χόρεψαν και περίμεναν μέχρι την τελευταία στιγμή για να δουν τη σορό να βγαίνει από την εκκλησία.

Από την άλλη πλευρά, μέσα στον ναό βρισκόταν η οικογένεια που έζησε τις πιο δύσκολες ώρες. Ο πατέρας του, Μανώλης Μαζωνάκης, η μητέρα του, Κλειώ, και οι αδελφές του, Μαρία και Βάσω, βρέθηκαν από την Κυριακή στον ιερό ναό και στάθηκαν απέναντι στη σορό του Γιώργου, έχοντας δίπλα τους ανθρώπους που τον γνώρισαν και συνεργάστηκαν μαζί του.

Το τελευταίο χειροκρότημα

Η εξόδιος ακολουθία ξεκίνησε στις 13:00 και αυτή τη φορά η πόρτα της Αγίας Τριάδας ήταν ανοιχτή μόνο για τους στενούς ανθρώπους του Μαζωνάκη. Ο ναός γέμισε ξανά: Ανάμεσα στους ανθρώπους που βρέθηκαν εκεί ήταν η Πάολα, με την οποία ο Μαζωνάκης είχε μοιραστεί πολλές φορές την πίστα, Ο Νίκος Οικονομόπουλος, ο Νίκος Βέρτης, η Νατάσσα Θεοδωρίδου, η Ραλλία Χρηστίδου, ο Νίκος Κοκλώνης, ο Χάρης Λεμπιδάκης, η Όλγα Κεφαλογιάννη, ο Τάκης Ζαχαράτος, ο Μάρκος Σεφερλής, ο Ηλίας Ψινάκης, ο Σταν, ο Πάνος Κιάμος, ο Πέτρος Ίμβριος, η Έλενα Παπαρίζου, ο Γιάννης Βαρδής και η Αμαρυλλίς, ενώ ιδιαίτερα φορτισμένη ήταν η παρουσία του Νίκου Κουρκούλη, που δεν μπορούσε να συγκρατήσει τα δάκρυά του.

Ανάμεσα στους καλλιτέχνες που βρέθηκαν εκεί ήταν επίσης οι συνεργάτες του στο The Voice, o Μιχάλης Μουζουράκης, ο Γιώργος Καπουτζίδης και ο Χρήστος Μάστορας. Οι τρεις τους αγκαλιάστηκαν μέσα στο βαρύ κλίμα της ημέρας, ενώ στην Αγία Τριάδα βρέθηκε και ο Nivo, με τον οποίο ο Μαζωνάκης είχε συνεργαστεί στο παρελθόν.

Έξω από τον ναό, την ίδια ώρα, εξελισσόταν ένας διαφορετικός αποχαιρετισμός. Θαυμαστές του τραγουδιστή χόρευαν ζεϊμπέκικο, τραγουδούσαν και περίμεναν τη στιγμή που θα έβγαινε η σορός. Η Νίκαια είχε κρατήσει τον Μαζωνάκη για ώρες μέσα στη γειτονιά όπου γεννήθηκε και μεγάλωσε.

Και όταν έφτασε η στιγμή της εξόδου, το πλήθος ξέσπασε. Η σορός βγήκε από την Αγία Τριάδα και ακούστηκε το «Φεύγω για μένα», ένα τραγούδι που απέκτησε εκείνη τη στιγμή διαφορετικό βάρος. Ακολούθησε παρατεταμένο χειροκρότημα και φωνές «Αθάνατος», πριν ξεκινήσει η τελευταία διαδρομή προς το Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών.

Μετά την εξόδιο ακολουθία, η σορός μεταφέρθηκε στο Γ’ Νεκροταφείο Αθηνών, στη Νίκαια, όπου πραγματοποιήθηκε η ταφή.

Παρά το γεγονός ότι η οικογένεια είχε ζητήσει να σεβαστεί ο κόσμος την ιδιωτικότητα της περίστασης, πλήθος κόσμου βρέθηκε μέσα στο νεκροταφείο, φτάνοντας πολύ κοντά στο σημείο της ταφής.

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