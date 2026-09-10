Το Final Fantasy VII Revelation κυκλοφορεί στο PS5 στις 8 Απριλίου 2027

Αποκαλύφθηκαν νέες κυκλοφορίες παιχνιδιού, Premium Editions και μπόνους προπαραγγελίας.

Νέες πληροφορίες για το πολυαναμενόμενο Final Fantasy VII Revelation αποκαλύφθηκαν στο PlayStation State of Play, μαζί με νέο gameplay υλικό και την ημερομηνία κυκλοφορίας. Το παιχνίδι θα κυκλοφορήσει για PlayStation 5 στις 8 Απριλίου 2027, αποτελώντας το τρίτο και τελευταίο κεφάλαιο της σειράς Final Fantasy VII Remake, μετά τα Final Fantasy VII Remake και Final Fantasy VII Rebirth.

Το Revelation θα διαθέτει έναν τεράστιο ανοιχτό κόσμο, τον οποίο οι παίκτες θα μπορούν να εξερευνήσουν με το εμβληματικό αερόπλοιο Highwind. Παράλληλα, επιστρέφει ο chocobo Piko, ο οποίος θα λειτουργεί τόσο ως μέσο μετακίνησης όσο και ως σύμμαχος στη μάχη, αποκτώντας νέες ικανότητες όσο εξελίσσεται η ομάδα.

Η εξερεύνηση εμπλουτίζεται επίσης με ένα νέο grappling weapon, που επιτρέπει στους χαρακτήρες να ανεβαίνουν σε στέγες και να κινούνται πιο ελεύθερα στις πόλεις. Παράλληλα, προστίθεται η δυνατότητα άμεσης εναλλαγής μεταξύ των μελών της ομάδας κατά την εξερεύνηση.

Νέο σύστημα μάχης και επιλογές στην ιστορία

Το σύστημα μάχης αποκτά μια σημαντική νέα προσθήκη με το FITS (Functional Integrated Tactical Suits). Οι παίκτες μπορούν να επιλέξουν ανάμεσα σε τέσσερις διαφορετικές εξειδικεύσεις: Πολεμιστής, Ιππότης, Μαύρος Μάγος και Επικαλεστής, οι οποίες αλλάζουν τις ικανότητες, το στυλ μάχης αλλά και την εμφάνιση των χαρακτήρων.

Επιπλέον, οι παίκτες θα μπορούν να επιλέγουν ποιο μέλος της ομάδας αναλαμβάνει συγκεκριμένες αποστολές, με τις αποφάσεις αυτές να επηρεάζουν ορισμένα γεγονότα και σενάρια της ιστορίας. Το δημοφιλές Queen’s Blood επιστρέφει, αυτή τη φορά με μια νέα ιστορία που επικεντρώνεται στον Red XIII. Οι παίκτες θα αντιμετωπίσουν νέους αντιπάλους και μηχανισμούς που μπορούν να αλλάξουν δραματικά την εξέλιξη μιας παρτίδας.

Εκδόσεις και μπόνους προπαραγγελίας

Οι προπαραγγελίες είναι ήδη διαθέσιμες στο PlayStation Store, με όλες τις εκδόσεις να περιλαμβάνουν ως μπόνους το Mecha-Chocobo & Moogle Summon Materia. Premium Edition περιλαμβάνει το παιχνίδι, το Story Expansion Pass με δύο story DLC, 24 ώρες Early Access, το Reclaimant Choker και ένα σετ αναλώσιμων αντικειμένων.

Η Premium Plus Edition προσθέτει ψηφιακό art book, mini soundtrack, το Polydroid Alexander Summon Materia, το Nymphwing Bracelet και το Risk Taker’s Choker. Με έναν μεγαλύτερο κόσμο, εξελιγμένο gameplay, περισσότερες επιλογές και νέες ιστορίες, το Final Fantasy VII Revelation φιλοδοξεί να αποτελέσει το πιο φιλόδοξο κεφάλαιο της remake τριλογίας.