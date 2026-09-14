Ο Θανάσης Αναγνώστου έγινε viral με την απόκρουση 5 πέναλτι.

Ο Θανάσης Αναγνώστου ήταν εκπληκτικός στο Κύπελλο Ερασιτεχνών.

Ο 18χρονος γκολκίπερ της Προποντίδας ήταν ανίκητος κι απέκρουσε 5 πέναλτι, ένα στην κανονική διάρκεια και τέσσερα στη διαδικασία των πέναλτι!

Η Προποντίδα για την πρώτη αγωνιστική του κυπέλλου ερασιτεχνών αντιμετώπισε την Αναγέννηση Σχηματαρίου, που παίζει στη Γ' Εθνική κι επικράτησε 3-2 στη διαδικασία των πέναλτι. Ο Αναγνώστου, μάλιστα, πέρασε αλλαγή στο 72', αφού τραυματίστηκε ο βασικός τερματοφύλακας Καρκαλής. Με το σκορ στο 1-1, ο 18χρονος γκολκίπερ απέκρουσε πέναλτι στο φινάλε του Ρεσβάνη.

Το ματς πήγε στα πέναλτι, αφού δεν υπήρχε παράταση κι εκεί απέκρουσε τα τέσσερα από τα έξι πέναλτι της Αναγέννησης.

Η διαδικασία των πέναλτι

Γκιόκας 1-0

Κανάνι 1-1

Μάλλιαρης (άουτ)

Γκιόσι (απέκρουσε ο Αναγνώστου)

Σπ. Ανδρέου (απέκρουσε ο Κυριατζής)

Ρεσβάνης (απέκρουσε ο Αναγνώστου)

Μήτρου 2-1

Σιδέρης 2-2

Ζαχαριάδης (απέκρουσε ο Κυριατζής)

Τσίκλος (απέκρουσε ο Αναγνώστου)

Χρήστος Ζουρμπουλής (3-2)

Νίκος Κατσής (απέκρουσε ο Αναγνώστου)