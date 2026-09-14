Κύπελλο: Ο 18χρονος Αναγνώστου απέκρουσε 5 πέναλτι (vid)
Ο Θανάσης Αναγνώστου ήταν εκπληκτικός στο Κύπελλο Ερασιτεχνών.
Ο 18χρονος γκολκίπερ της Προποντίδας ήταν ανίκητος κι απέκρουσε 5 πέναλτι, ένα στην κανονική διάρκεια και τέσσερα στη διαδικασία των πέναλτι!
Η Προποντίδα για την πρώτη αγωνιστική του κυπέλλου ερασιτεχνών αντιμετώπισε την Αναγέννηση Σχηματαρίου, που παίζει στη Γ' Εθνική κι επικράτησε 3-2 στη διαδικασία των πέναλτι. Ο Αναγνώστου, μάλιστα, πέρασε αλλαγή στο 72', αφού τραυματίστηκε ο βασικός τερματοφύλακας Καρκαλής. Με το σκορ στο 1-1, ο 18χρονος γκολκίπερ απέκρουσε πέναλτι στο φινάλε του Ρεσβάνη.
Το ματς πήγε στα πέναλτι, αφού δεν υπήρχε παράταση κι εκεί απέκρουσε τα τέσσερα από τα έξι πέναλτι της Αναγέννησης.
Η διαδικασία των πέναλτι
Γκιόκας 1-0
Κανάνι 1-1
Μάλλιαρης (άουτ)
Γκιόσι (απέκρουσε ο Αναγνώστου)
Σπ. Ανδρέου (απέκρουσε ο Κυριατζής)
Ρεσβάνης (απέκρουσε ο Αναγνώστου)
Μήτρου 2-1
Σιδέρης 2-2
Ζαχαριάδης (απέκρουσε ο Κυριατζής)
Τσίκλος (απέκρουσε ο Αναγνώστου)
Χρήστος Ζουρμπουλής (3-2)
Νίκος Κατσής (απέκρουσε ο Αναγνώστου)
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