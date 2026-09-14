Με κάθε επισημότητα πλέον, ο Καουάι Λέοναρντ επιστρέφει στους Τορόντο Ράπτορς, μετά από μία μεγάλη... περιπέτεια.

Μεγάλη συζήτηση είχε γίνει στις ΗΠΑ σχετικά με το ενδεχόμενο trade του Καουάι Λέοναρντ στους Ράπτορς. Η μετακίνησή του στην ομάδα του Τορόντο είχε «παγώσει», όμως στο τέλος, τα νέα ήταν ευχάριστα, τόσο για τον ίδιο, όσο και για τους «δεινοσαύρους».

Ο Λέοναρντ με κάθε επισημότητα πλέον, επιστρέφει στους Ράπτορς, με τους οποίους είχε πραγματοποιήσει μαγικές εμφανίσεις. Οι Κλίπερς από την άλλη, παίρνουν τον Μπράντον Ίνγκραμ και τον Γκρέιντι Ντικ, αλλά και μελλοντικά draft picks.

Ο Λέοναρντ την περασμένη σεζόν είχε μέσο όρο 27.9 πόντους, 6.4 ριμπάουντ και 3.6 ασίστ ανά 32.1 λεπτά συμμετοχής.