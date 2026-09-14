NBA: Επίσημη η μεγάλη επιστροφή του Λέοναρντ στους Ράπτορς
Μεγάλη συζήτηση είχε γίνει στις ΗΠΑ σχετικά με το ενδεχόμενο trade του Καουάι Λέοναρντ στους Ράπτορς. Η μετακίνησή του στην ομάδα του Τορόντο είχε «παγώσει», όμως στο τέλος, τα νέα ήταν ευχάριστα, τόσο για τον ίδιο, όσο και για τους «δεινοσαύρους».
Ο Λέοναρντ με κάθε επισημότητα πλέον, επιστρέφει στους Ράπτορς, με τους οποίους είχε πραγματοποιήσει μαγικές εμφανίσεις. Οι Κλίπερς από την άλλη, παίρνουν τον Μπράντον Ίνγκραμ και τον Γκρέιντι Ντικ, αλλά και μελλοντικά draft picks.
Ο Λέοναρντ την περασμένη σεζόν είχε μέσο όρο 27.9 πόντους, 6.4 ριμπάουντ και 3.6 ασίστ ανά 32.1 λεπτά συμμετοχής.
Done deal: The LA Clippers and Raptors have both agreed to complete the trade sending Kawhi Leonard to Toronto for Brandon Ingram, Gradey Dick, two unprotected first-round picks, one first-round pick swap and two second-rounders, per ESPN sources. The sides will now schedule a trade call.— Shams Charania (@ShamsCharania) September 14, 2026
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