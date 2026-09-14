NBA: Επίσημη η μεγάλη επιστροφή του Λέοναρντ στους Ράπτορς

NBA: Επίσημη η μεγάλη επιστροφή του Λέοναρντ στους Ράπτορς

Παναγιώτης Ραμαντάνης
Adam Pantozzi/NBAE via Getty Images
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.
Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Με κάθε επισημότητα πλέον, ο Καουάι Λέοναρντ επιστρέφει στους Τορόντο Ράπτορς, μετά από μία μεγάλη... περιπέτεια.

Μεγάλη συζήτηση είχε γίνει στις ΗΠΑ σχετικά με το ενδεχόμενο trade του Καουάι Λέοναρντ στους Ράπτορς. Η μετακίνησή του στην ομάδα του Τορόντο είχε «παγώσει», όμως στο τέλος, τα νέα ήταν ευχάριστα, τόσο για τον ίδιο, όσο και για τους «δεινοσαύρους».

Ο Λέοναρντ με κάθε επισημότητα πλέον, επιστρέφει στους Ράπτορς, με τους οποίους είχε πραγματοποιήσει μαγικές εμφανίσεις. Οι Κλίπερς από την άλλη, παίρνουν τον Μπράντον Ίνγκραμ και τον Γκρέιντι Ντικ, αλλά και μελλοντικά draft picks.

Ο Λέοναρντ την περασμένη σεζόν είχε μέσο όρο 27.9 πόντους, 6.4 ριμπάουντ και 3.6 ασίστ ανά 32.1 λεπτά συμμετοχής.

@Photo credits: Getty Images/Ideal Image
     

    Διάβασε όλα τα τελευταία νέα της αθλητικής επικαιρότητας. Μάθε για όλους τους live αγώνες σήμερα και δες τις αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας και της εβδομάδας μέσα από το υπερπλήρες Πρόγραμμα TV του Gazzetta. Ακολούθησέ μας και στο Google News.

    Φόρτωση BOLM...
     