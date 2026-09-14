Η Athens Kallithea ολοκλήρωσε τη συμφωνία με την Γκόρνικ κι απέκτησε τον Θοδωρή Τσιριγώτη για 2+1 χρόνια, ενώ όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ του Gazzetta συμφώνησε για την απόκτηση του Χρήστου Κοσίδη.

Σημαντικές μεταγραφικές κινήσεις από την Athens Kallithea που ολοκλήρωσε τη μεταγραφή από τη Γκόρνικ του Θοδωρή Τσιριγώτη για 2+1 χρόνια. Η αθηναϊκή ομάδα, ωστόσο, απέκτησε και τον Χρήστο Κοσίδη, ο οποίος ήταν ελεύθερος από την ΑΕΚ.

Σε μια έξτρα κίνηση, λοιπόν, για την ενίσχυση της επιθετικής της γραμμής προχώρησε η Athens Kallithea. Ο Τσιριγώτης αποτελεί μεταγραφική... ευκαιρία και στο Ελ Πάσο δεν την άφησαν να πάει χαμένη, πλαισιώνοντας τους έμπειρους Μανιά και Ρόμο στην κορυφή της επίθεσης.

Ο 26χρονος επιθετικός βρίσκεται στην Αθήνα και αφού πέρασε τα απαραίτητα ιατρικά έβαλε την υπογραφή του σε συμβόλαιο για 2+1 χρόνια και ανακοινώθηκε.

O Έλληνας φορ έκανε... θραύση τη σεζόν 2024-25, στην οποία μέτρησε 22 γκολ σε 27 εμφανίσεις με τον Ηρακλή και πήρε τη μεταγραφή στην Πολωνία.

Αναμφίβολα πρόκειται για κίνηση ουσιαστικής αναβάθμισης για την Athens Kallithea, η οποία νίκησε σε αυτήν τη μεταγραφική κούρσα τον Πανιώνιο, ο οποίος κινήθηκε δυνατά για την απόκτηση του, όμως ο Τσιριγώτης επέλεξε το Ελ Πάσο αντί για τη Νέα Σμύρνη.

Η ανακοίνωση για Τσιριγώτη

«Η Athens Kallithea FC ανακοινώνει την απόκτηση του επιθετικού Θοδωρή Τσιριγώτη, 26 ετών, από την πολωνική ομάδα της Ekstraklasa, Górnik Zabrze.

Ο Τσιριγώτης, ο οποίος στα πρώτα χρόνια της καριέρας του πέρασε από τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό και τον Λεβαδειακό, πραγματοποίησε εξαιρετική σεζόν με τον Ηρακλή το 2024/25, σημειώνοντας 22 γκολ, επίδοση που του χάρισε τη μεταγραφή του στην Πολωνία. Πλέον επιστρέφει στην Ελλάδα για λογαριασμό της AKFC, υπογράφοντας διετές συμβόλαιο με την επιλογή ανανέωσης για έναν ακόμη χρόνο. Σε επίπεδο Super League 2, έχει πανηγυρίσει άνοδο με τον Λεβαδειακό και μετρά συνολικά 50 γκολ σε 99 συμμετοχές.

Γεννημένος στη Ζάκυνθο, αναδείχθηκε μέσα από την ακαδημία του Ολυμπιακού και έδειξε από τα πρώτα του βήματα στο ανδρικό ποδόσφαιρο την εκτελεστική του δεινότητα, αγωνιζόμενος σε Διαγόρα Βραχνεΐκων, Επισκοπή και Παναθηναϊκό Β.

Πραγματοποίησε το ντεμπούτο του στη Super League τον Αύγουστο 2022, σε ηλικία 22 ετών, με τη φανέλα του Λεβαδειακού, καταγράφοντας συνολικά 12 συμμετοχές στη μεγάλη κατηγορία κατά το πρώτο μισό της σεζόν 2022/23. Ακολούθησε ένας επιτυχημένος εξάμηνος δανεισμός στη Λάρισα, όπου πέτυχε επτά γκολ και μοίρασε δύο ασίστ σε 12 αγώνες, ο Τσιριγώτης επέστρεψε στον Λεβαδειακό μετά τον υποβιβασμό της ομάδας και συνέβαλε στην άμεση επάνοδό της στη Super League τη σεζόν 2023/24, σημειώνοντας οκτώ γκολ σε 15 συμμετοχές στο πρωτάθλημα.

Τη σεζόν 2024/25 υπέγραψε στον Ηρακλή και πραγματοποίησε μία εντυπωσιακή χρονιά, με 22 γκολ και δύο ασίστ σε 27 συμμετοχές, εκ των οποίων επτά γκολ σε επτά αγώνες στα playoffs ανόδου, γεγονός που ώθησε την Górnik Zabrze στην απόκτησή του το καλοκαίρι του 2025.

Ο Τσιριγώτης κατέγραψε έξι συμμετοχές και μία ασίστ στην Ekstraklasa στο πρώτο μισό της σεζόν 2025/26, προτού παραχωρηθεί δανεικός, με την ιδιαίτερα ανταγωνιστική Górnik Zabrze να ολοκληρώνει τελικά τη σεζόν στη δεύτερη θέση του πρωταθλήματος και να κατακτά το Κύπελλο Πολωνίας. Από τον Μάρτιο έως τον Αύγουστο 2026, αγωνίστηκε ως δανεικός στην TPS, ομάδα της πρώτης κατηγορίας της Φινλανδίας, σημειώνοντας τρία γκολ και μία ασίστ σε οκτώ συμμετοχές στο πρωτάθλημα.

Καλωσήρθες, Θοδωρή».

Ο Κοσίδης

Ο δεξιοπόδαρος Χρήστος Κοσίδης γεννήθηκε στις 28/2/05, έχει ύψος 1.85 και παίζει κεντρικός αμυντικός. Ο Θεσσαλονικιός στόπερ, ξεκίνησε την καριέρα του στην Ακαδημία της ΑΕΚ. Με την πρώτη ομάδα μέτρησε 2 συμμετοχές, ενώ έχει 25 παιχνίδια και 3 γκολ με την Κ19, ενώ με την ΑΕΚ Β' κατέγραψε 33 ματς, 1 γκολ και 1 ασίστ.

Αποτέλεσε μέλος και της Εθνικής Κ19 μετρώντας 8 αγώνες κι 1 γκολ.

Πληροφορίες του Gazzetta, παράλληλα, αναφέρουν πως η Athens Kallithea θα ολοκληρώσει και μια πώληση, καθώς ο Χουάν Καντίγιο αναμένεται να μετακομίσει στη Βραζιλία για χάρη της Φορταλέζα.

