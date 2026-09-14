ΠΑΟΚ: Ξεχείλιζε το πάθος στην Τούμπα (vid)
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Οι πανηγυρισμοί στις κερκίδες αλλά και τον αγωνιστικό χώρο στη νίκη επί του Άρη αποτυπώνονται στο βίντεο που κατέγραψε η κάμερα του Δικεφάλου.
Ο ΠΑΟΚ έδωσε στη δημοσιότητα το βίντεο της παρακάμερας από τη νίκη του επί του Άρη. Σε αυτό πρωταγωνιστούν οι δυο σκόρερ ο Σερίφ Εντιαγέ και ο Άντριγια Ζίβκοβιτς με τις αντιδράσεις τους στα γκολ που πέτυχαν – και όχι μόνο- αλλά και η ανταπόκριση του κόσμου σε όσα έβλεπε να συμβαίνουν εντός αγωνιστικού χώρου . Ξεχωριστό κομμάτι του αποτελούν οι πανηγυρισμοί με το σφύριγμα της λήξης του αγώνα.
@Photo credits: eurokinissi, Ραφαήλ Γεωργιάδης
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