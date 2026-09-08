Live TV: Η τηλεόραση έρχεται επίσημα στο PS5 με πάνω από 100 κανάλια

Μια νέα δυνατότητα που μετατρέπει το PS5 σε ακόμη πιο ολοκληρωμένο κέντρο ψυχαγωγίας λανσάρει η Sony, καθώς το Live TV on PS5 είναι πλέον διαθέσιμο, προσφέροντας δωρεάν πρόσβαση σε περισσότερα από 100 τηλεοπτικά κανάλια.

Όπως ανακοίνωσε η εταιρεία μέσα από το PlayStation Blog, η νέα υπηρεσία κάνει το ντεμπούτο της αρχικά στις Ηνωμένες Πολιτείες και βασίζεται στο μοντέλο FAST (Free Ad-Supported Streaming Television). Αυτό σημαίνει ότι οι χρήστες μπορούν να παρακολουθούν το διαθέσιμο περιεχόμενο χωρίς να χρειάζονται κάποια επιπλέον συνδρομή, με το κόστος να καλύπτεται μέσω διαφημίσεων.

Το Live TV on PS5 προσφέρει ένα ιδιαίτερα μεγάλο εύρος περιεχομένου. Εκτός από live τηλεοπτικά κανάλια, οι χρήστες έχουν πρόσβαση και σε on-demand ταινίες, σειρές, anime, αθλητικό περιεχόμενο και ενημερωτικές εκπομπές. Το περιεχόμενο προέρχεται από τη Sony Pictures Television, αλλά και από αρκετές ακόμη γνωστές εταιρείες και τηλεοπτικά δίκτυα, δημιουργώντας ένα αρκετά πλούσιο πακέτο για όσους θέλουν να χρησιμοποιούν την κονσόλα τους όχι μόνο για gaming.

Η πρόσβαση είναι ιδιαίτερα απλή, καθώς δεν χρειάζεται να εγκατασταθεί κάποια ξεχωριστή εφαρμογή. Οι κάτοχοι PS5 μπορούν να μεταβούν στην καρτέλα Media, να επιλέξουν το εικονίδιο του Live TV on PS5 και να συνδεθούν με τον PlayStation λογαριασμό τους. Επίσης, δεν απαιτείται συνδρομή στο PlayStation Plus.

Ταινίες, σειρές και δημοφιλή shows

Το αρχικό περιεχόμενο περιλαμβάνει αρκετές επιλογές για τους φίλους των ταινιών και των τηλεοπτικών σειρών. Στο launch lineup βρίσκουμε κανάλια όπως τα MovieSphere by Lionsgate, Sony One Horror Hits και FilmRise Free Movies, τα οποία προσφέρουν διαφορετικές κατηγορίες κινηματογραφικού περιεχομένου. Στον τομέα των σειρών και των shows υπάρχουν γνωστές παραγωγές όπως τα The Walking Dead, Community, The Shield, Hell’s Kitchen, Unsolved Mysteries και Fear Factor.

Έτσι, η υπηρεσία δεν περιορίζεται απλώς σε μια συλλογή από λιγότερο γνωστό δωρεάν περιεχόμενο, αλλά περιλαμβάνει και αρκετούς δημοφιλείς τίτλους. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και η παρουσία του anime στο Live TV on PS5.

Οι χρήστες θα μπορούν να βρουν δημοφιλείς σειρές όπως τα Naruto, Sailor Moon, Hunter x Hunter και Death Note, ενώ στο lineup περιλαμβάνονται επίσης αποκλειστικά κανάλια της Crunchyroll.