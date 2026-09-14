Τα νέα δεν ήταν ευχάριστα για τον Βισέντε Ταμπόρδα.

Θλάση υπέστη ο μεσοεπιθετικός του Παναθηναϊκού Βισέντε Ταμπόρδα κι αυτή άλλωστε ήταν και η πρώτη εκτίμηση, όταν αποχώρησε στο 20' της αναμέτρησης με τον Παναιτωλικό κι αφού άνοιξε το σκορ.

Το αποτέλεσμα της μαγνητικής του 25χρονου Αργεντινού άσου, ήταν θλάση δευτέρου βαθμού στον μακρύ προσαγωγό του δεξιού του ποδιού. Το διάστημα της απουσίας του υπολογίζεται σε περίπου 20 μέρες.

Αυτό σημαίνει ότι χάνει τον εκτός έδρας αγώνα Κυπέλλου της Τετάρτης με την Κηφισιά, αλλά και το ματς πρωταθλήματος την Κυριακή στη Νεάπολη με την Καλαμάτα (19:30). Στη συνέχεια υπάρχει διακοπή 20 ημερών λόγω εθνικών ομάδων, οπότε αναμένεται να είναι έτοιμος για το ντέρμπι στο Φάληρο με τον Ολυμπιακό στις 11 Οκτωβρίου.

Θυμίζουμε ότι στο ντέρμπι της κανονικής διάρκειας την περασμένη σεζόν, είχε πετύχει το νικητήριο γκολ για τον Παναθηναϊκό (1-0).