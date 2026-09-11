Σινέ Φιλοθέη x Armando Pizzeria: Ένα event που «βγάζει γλώσσα» στο VAR

Το VAR θα έλεγε «χέρι». Η ιστορία είπε «γκολ». Το Σινέ Φιλοθέη λέει «καλή φάση για gathering»!

Tη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, στις 20:00 και στις 22:00, το παιχνίδι παίζεται στη μεγάλη οθόνη. Το Σινέ Φιλοθέη παρουσιάζει το “The Match”, το ντοκιμαντέρ για το ματς, το γκολ και τη στιγμή που έγινε ποδοσφαιρικός μύθος.

Το περίφημο «Χέρι του Θεού», του Μαραντόνα, επιστρέφει στο πανί. VAR; Ευτυχώς, δεν υπήρχε. Eυκαριία, λοιπόν, για να ξαναδούμε το ματς όχι μόνο ως ποδοσφαιρική ιστορία, αλλά ως ένα από τα μεγαλύτερα “what if…” του αθλήματος.

Κι αφού το Σινέ Φιλοθέη βάζει την μπάλα, το Armando Pizzeria βάζει την πίτσα.

Γιατί στο Σινέ Φιλοθέη, μια προβολή δεν είναι απλώς μια προβολή.

Είναι η αφορμή να μαζευτούμε, να δούμε, να σχολιάσουμε, να φάμε pizza Armando και κυρίως να διαφωνήσουμε, πίνοντας frozen margaritas και μπίρες, για το αν ήταν χέρι.

Χωρίς VAR. Χωρίς διαιτητή. Με μεγάλη κερκίδα.

🎬 “The Match”

🍕 Armando Pizzeria

Δευτέρα 14/9 | 20:00 & 22:00 | Σινέ Φιλοθέη

Εισιτήρια: more.com