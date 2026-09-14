Ο θρυλικός Σακίλ Ο' Νιλ θα βρεθεί στο Κάουνας για να παρακολουθήσει το παιχνίδι της EuroLeague ανάμεσα στον Ολυμπιακό και τη Ζάλγκιρις.

Λίγες μέρες πριν από την έναρξη της σεζόν στη EuroLeague, έγινε γνωστό ότι ένας θρύλος του μπάσκετ, θα βρεθεί στο Κάουνας για να δει από κοντά έναν αγώνα της διοργάνωσης. Ο λόγος για τον Σακίλ Ο' Νιλ, ο οποίος θα παρακολουθήσει μία αναμέτρηση με ελληνικό στοιχείο.

Ο πρωταθλητής Ευρώπης, Ολυμπιακός, θα φιλοξενηθεί από τη Ζάλγκιρις στις 29 Σεπτεμβρίου για τη δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague. Ο Σακίλ Ο' Νιλ που συνεργάζεται με τη NordVPN η οποία είναι και χορηγός της λιθουανικής ομάδας, θα κάνει το υπερατλαντικό ταξίδι για να δει από κοντά αυτό το πολύ ενδιαφέρον ματς.

Η ανάρτηση της Ζάλγκιρις