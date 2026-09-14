Σακίλ Ο' Νιλ: Στο Κάουνας για το Ζάλγκιρις - Ολυμπιακός
Λίγες μέρες πριν από την έναρξη της σεζόν στη EuroLeague, έγινε γνωστό ότι ένας θρύλος του μπάσκετ, θα βρεθεί στο Κάουνας για να δει από κοντά έναν αγώνα της διοργάνωσης. Ο λόγος για τον Σακίλ Ο' Νιλ, ο οποίος θα παρακολουθήσει μία αναμέτρηση με ελληνικό στοιχείο.
Ο πρωταθλητής Ευρώπης, Ολυμπιακός, θα φιλοξενηθεί από τη Ζάλγκιρις στις 29 Σεπτεμβρίου για τη δεύτερη αγωνιστική της EuroLeague. Ο Σακίλ Ο' Νιλ που συνεργάζεται με τη NordVPN η οποία είναι και χορηγός της λιθουανικής ομάδας, θα κάνει το υπερατλαντικό ταξίδι για να δει από κοντά αυτό το πολύ ενδιαφέρον ματς.
Η ανάρτηση της Ζάλγκιρις
A BIG TIME guest is coming to Kaunas. NBA icon and @NordVPN ambassador Shaquille O’Neal will be at @ZalgirioArena to catch our EuroLeague home opener against Olympiacos! 🔥🤩 https://t.co/ruup7ufA0O— BC Zalgiris Kaunas (@bczalgiris) September 14, 2026
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