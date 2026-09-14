Σλούκας στο Gazzetta: «Αν δεν μπορώ να ανταποκριθώ, θα είναι η τελευταία μου χρονιά»

Ο Κώστας Σλούκας μίλησε στο Gazzetta για τη νέα σεζόν του Παναθηναϊκού, τον Ομπράντοβιτς, τον Άταμαν και τα όσα συνέβησαν την προηγούμενη σεζόν, το αν θα κρεμάσει τη φανέλα του μετά το τέλος της σεζόν, ενώ απαντάει και για την απουσία του από την Εθνική ομάδα.

Αν μη τι άλλο ο Κώστας Σλούκας αποτελεί τεράστιο κεφάλαιο, τόσο του Παναθηναϊκού όσο και συνολικά του ελληνικού μπάσκετ. Είναι εκείνος ο οποίος ηγήθηκε προκειμένου να επιστρέψουν οι «πράσινοι» στην κορυφή του ευρωπαϊκού θρόνου της Euroleague το 2024 στο Βερολίνο, έχοντας βάλει συνολικά φαρδιά-πλατιά την υπογραφή του την τελευταία τριετία.

Όπως ολόκληρος ο οργανισμός, έτσι και εκείνος, αλλάζει σελίδα από τη νέα σεζόν. Μπαίνει σε μια νέα εποχή. Στην εποχή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Μάλλον για να ακριβολογούμε σε μια όχι και σε… τόσο νέα εποχή για εκείνον καθώς είχε συνεργαστεί μαζί του στη Φενέρμπαχτσε επί μια πενταετία.

Γνωρίζει καλά ο ένας τον άλλον. Πολύ καλά. Αμφότεροι τρέφονται από το κίνητρο. Και όπως είπε ο αρχηγός του Παναθηναϊκού στη συνέντευξη που παραχώρησε στο Gazzetta είναι ο προπονητής ο οποίος τον πήρε ρολίστα και τον έκανε πρωγταγωνιστή. Τον χαρακτήρισε τον καλύτερο προπονητή όλων των εποχών στην Ευρώπη. Και ότι η παρουσία του φέτος στον πράσινο πάγκο τον γεμίζει με ακόμα μεγαλύτερο κίνητρο.

Επιπλέον απάντησε στο αν θα είναι αυτή η τελευταία του χρόνια και εξήγησε ποιοι λόγοι θα τον οδηγήσουν σε αυτήν την απόφαση ενώ προανήγγειλε και την αποχώρηση του από την Εθνική Ομάδα λέγοντας ότι... ετοιμάζει και σχετική ανακοίνωση τις επόμενες εβδομάδες.

Δείτε όλη τη συνέντευξη του Κώστα Σλούκα στο Gazzetta

- Κώστα, θέλω να σε ρωτήσω κάτι που απασχόλησε πολύ κόσμο του Παναθηναϊκού. Μετά την επέμβαση που έκανες τον περασμένο Απρίλιο, αναγκάστηκες να χάσεις τα τελευταία παιχνίδια της EuroLeague και τους τελικούς του πρωταθλήματος. Σε τι κατάσταση βρίσκεσαι τώρα και πότε υπολογίζεις να είσαι διαθέσιμος, ώστε να σε δει ξανά ο κόσμος του Παναθηναϊκού στο παρκέ;

«Από τώρα, επειδή είμαι σε καλό στάδιο πλέον, νομίζω ότι σε 15-20 ημέρες θα μπω στην ομάδα. Έτσι θέλω να πιστεύω. Η αλήθεια είναι ότι μετά το χειρουργείο γύρισα καλά, έκανα καλές προπονήσεις. Απλώς, στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ έπρεπε να παίξω λιγότερο από δέκα λεπτά, ενώ στο επόμενο δεν έπαιξα καθόλου. Χρειάστηκε, λόγω των συνθηκών του παιχνιδιού, να παίξω πάνω από 25 λεπτά. Έπαιξα, νομίζω, 30 μαζί με την παράταση. Η αλήθεια είναι ότι εκεί το πόδι μου δεν άντεξε να παίξω ξανά την επόμενη μέρα, πρήστηκε, έβγαλε αντίδραση και δεν μπορούσα να βοηθήσω την ομάδα. Έτσι, έπρεπε να χάσω ουσιαστικά όλο το καλοκαίρι.»

- Αν και δεν είναι ωραίο να αναφερόμαστε στο προηγούμενο καθεστώς, έχει επικρατήσει η άποψη ότι αν δεν είχες πιεστεί στα παιχνίδια των playoffs του ελληνικού πρωταθλήματος δεν θα είχε κάποια υποτροπή και ότι θα ήσουν 100% έτοιμος για τους τελικούς και δεν θα έπρεπε να αργήσεις να μπεις στην προετοιμασία. Πώς το βίωσες; Ισχύει κάτι τέτοιο;

« Δεν ξέρω. Πάντως είχα πάει πολύ καλά στις προπονήσεις και ήμουν αρκετά έτοιμος. Τώρα κοιτάω μόνο μπροστά. Είμαι σε καλό στάδιο και θα ξεκινήσω με την ομάδα σε περίπου 10-15 ημέρες. Οπότε θα ξεκινήσω και πιθανόν να προλάβω, αν όχι το πρώτο παιχνίδι, τα επόμενα.»

- Κάνοντας τον απολογισμό της τριετίας του Άταμαν και της συνεργασίας που είχατε, τι πρόσημο βάζεις;

« Θα βάλω σίγουρα θετικό πρόσημο. Είναι ένας πολύ μεγάλος προπονητής, βάσει των τίτλων που έχει καταφέρει. Έχει το δικό του στυλ και έφερε τίτλους στην ομάδα. Μετά από χρόνια έφερε μία EuroLeague, κάτι που δεν είναι αμελητέο. Οπότε θα βάλω σίγουρα θετικό πρόσημο.»

- Τι έχεις να κρατήσεις περισσότερο από τον προηγούμενο προπονητή;

«Όπως σου είπα, είναι ένας πολύ πετυχημένος προπονητής, βάσει τίτλων. Είναι ιδιαίτερη παρουσία γενικότερα στην ομάδα. Πολλοί έχουν πει ότι δεν έχει πολλές σχέσεις με τους παίκτες. Εγώ είχα μία πολύ καλή και αρμονική σχέση μαζί του. Υπήρχε αμοιβαίος σεβασμός και εκτίμηση. Ήμασταν χρόνια αντίπαλοι και συνυπήρξαμε με μεγάλες επιτυχίες εδώ. Και έκλεισε ένας πετυχημένος κύκλος τριών ετών.»

- Η αλήθεια είναι ότι η περσινή σεζόν δεν ήταν καλή για τον Παναθηναϊκό. Υπήρξε κάποια στιγμή που είπες ότι κάτι δεν γίνεται καλά και προβληματίστηκες κατά τη διάρκεια της χρονιάς;

«Γενικότερα προβληματίζομαι όχι μόνο την περσινή χρονιά. Όλα τα χρόνια, όταν η ομάδα δεν παίζει καλά, όταν εγώ δεν είμαι καλά, όταν για κάποιο λόγο δεν παίζω καλά εγώ ή οτιδήποτε. Αλλά, όπως γνωρίζεις, το αποτέλεσμα είναι αυτό που κρίνει στο τέλος της ημέρας. Υπάρχουν χρονιές που έχουν υπάρξει ομάδες που δεν έπαιζαν καλά, αλλά στο τέλος πήραν τίτλους. Και άλλες ομάδες που κέρδιζαν συνέχεια και στο τέλος έχασαν τον τίτλο. Οπότε αυτό που κρίνει τη χρονιά είναι τα αποτελέσματα και τα παιχνίδια που φέρνουν τίτλους. Οπότε η περσινή χρονιά είναι απόλυτα αποτυχημένη.»

- Νέα εποχή στον Παναθηναϊκό, με την επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στην ομάδα. Ποια ήταν η πρώτη σου αντίδραση όταν άκουσες ότι υπέγραψε και επέστρεψε στον Παναθηναϊκό;

«Μου γέννησε αναμνήσεις. Ήμουν ιδιαίτερα χαρούμενος. Όπως έχω πει, όταν πήγα στη Φενέρ ήμουν 25 χρονών και ρολίστας. Με την δική του βοήθεια και καθοδήγηση, κατάφερα να φύγω από εκεί ως πρωταγωνιστής. Τρέφω απεριόριστο σεβασμό και στη φιλοσοφία του, αλλά και στον τρόπο που σκέφτεται εντός και εκτός γηπέδου. Θα έλεγα ότι έχει φέρει μία νέα φρεσκάδα στον τρόπο που δουλεύει, στον τρόπο που σκέφτεται γενικότερα σε όλο τον οργανισμό και όχι μόνο μέσα στο παρκέ, αλλά και στις σχέσεις του με τους παίκτες και το staff.»

- Όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, τι διαφορετικό θα δούμε από εδώ και εξής, μιας και εσύ έχεις δουλέψει μαζί με τον Ομπράντοβιτς και ξέρεις πάνω-κάτω πώς λειτουργεί;

«Ναι, του αρέσει πολύ η φιλοσοφία των κανόνων. Συγκεκριμένο μπάσκετ. Να χτυπάει αδυναμίες. Γενικότερα, μία σοβαρή ομάδα μπροστά και πίσω. Αυτή η λέξη που, νομίζω, βγαίνει από τα χείλη του συνέχεια και συμφωνώ απόλυτα είναι ο σεβασμός. Σεβασμός στους συμπαίκτες μας, στους προπονητές μας και φυσικά στο κλαμπ και στους φιλάθλους. Και αυτό, σε συνδυασμό με το κεφάλι κάτω και τη δουλειά, είναι ένα μείγμα πολύ όμορφο, που οφείλουμε να βάλουμε τόσο στο γήπεδο όσο και στην παρουσία μας εκτός γηπέδου.»

- Σίγουρα κάνατε κατ’ ίδιαν συζητήσεις με τον Ζοτς από τη στιγμή που έχετε συνεργαστεί ξανά στο παρελθόν. Τι σου είπε;

«Δεν έχει ζητήσει κάτι συγκεκριμένο από μένα. Γνωριζόμαστε προφανώς. Είχαμε μία συνύπαρξη πέντε χρόνων. Όπως είπα πριν, έχω απεριόριστο σεβασμό στον τρόπο που σκέφτεται γενικότερα και στο πώς κινείται. Για μένα, όπως είπα και έξω από το μπάσκετ, σε όλες τις προσωπικότητες, είτε εντός είτε εκτός χώρου, αυτό που σέβομαι απεριόριστα είναι το work ethic. Μπορεί να μην πετύχεις στο τέλος, αλλά να ξέρεις ότι έχεις παλέψει, έχεις δουλέψει γι' αυτό, έχεις μοχθήσει και είναι αυτό που αγαπάς. Αυτό είναι που σέβομαι ακόμη περισσότερο στον κόουτς Ομπράντοβιτς και για μένα είναι μακράν ο καλύτερος προπονητής όλων των εποχών στην Ευρώπη.»

- Φέτος ο Παναθηναϊκός έκανε πολλές αλλαγές στο ρόστερ του. Ήρθαν αρκετοί παίκτες, παίκτες πιο κοντά στη φιλοσοφία του Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Πώς βλέπεις τις αλλαγές που έχουν γίνει ενόψει της νέας σεζόν;

«Η αλήθεια είναι ότι μετά από μία αποτυχημένη χρονιά, στα πολύ μεγάλα κλαμπ όπως ο Παναθηναϊκός, αλλάζει όλο το ρόστερ. Έρχονται πιο ποιοτικοί παίκτες. Πέρυσι αποτύχαμε, όπως είπαμε. Έχει έρθει πολύ ταλέντο, πολλή ποιότητα. Αυτό που μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση σε όλα τα παιδιά που έχουν έρθει είναι ότι σέβονται και το όνομα του Παναθηναϊκού. Γνωρίζουν πού έχουν έρθει, όπως επίσης ξέρουν τι να περιμένουν από τον κόουτς Ομπράντοβιτς και τι έχει να αντιμετωπίσουν. Είναι έτοιμοι όλοι να βάλουν το «εγώ» κάτω από το σύνολο της ομάδας. Αυτό φαίνεται στην αρχή. Και, όπως είπα και πριν, η λέξη-κλειδί είναι ο σεβασμός. Σεβασμός στο ταλέντο του άλλου, στην ιδιαιτερότητα του άλλου, αλλά και όλοι μαζί να δουλεύουμε για το καλό του Παναθηναϊκού.»

- Επίσης, όπως είχες κάνει εσύ τη διαδρομή από τον Ολυμπιακό στον Παναθηναϊκό το 2023, φέτος το έκανε και ένας πρώην συμπαίκτης σου, ο Μουσταφα Φαλ. Σου ζήτησε συμβουλές;

«Η αλήθεια είναι ότι όταν έμαθα ότι υπέγραψε, τον πήρα τηλέφωνο αμέσως, γιατί χάρηκα πάρα πολύ που θα είμαστε συμπαίκτες. Πέρα από την αντιπαλότητα που υπάρχει, εγώ δεν τα κοιτάω αυτά. Είναι ένας εξαιρετικός επαγγελματίας, πολύ καλό παιδί και με πολύ ταλέντο. Τον έπαιζα και αντίπαλο πριν βρεθούμε συμπαίκτες στον Ολυμπιακό, όταν ήμασταν στη Φενέρ και αυτός ήταν στη Σακάρια και στη Τουρκ Τέλεκομ. Σέβομαι πάρα πολύ και το ταλέντο αλλά και την προσωπικότητα του. Δεν έχει τίποτα να φοβηθεί. Επέλεξε για το καλό το δικό του, της οικογένειάς του και φυσικά για το μέλλον του. Να βοηθήσει μία ομάδα, να νιώσει σημαντικός. Ξέρεις, είναι πολύ σημαντικά αυτά τα πράγματα.»

- Ποιος θα είναι ο ρόλος του Κώστα Σλούκα φέτος;

«Εγώ πάντα προσπαθώ να είμαι ο ίδιος. Έχω πει ούτως ή άλλως ότι δεν θέλω να τελειώσω σε πολύ φθίνουσα πορεία. Θέλω να τελειώσω όσο πιο ανταγωνιστικός μπορώ, στο καλύτερο δυνατό επίπεδο που μπορώ να είμαι. Θα είμαι πάλι ανταγωνιστικός. Έχω το ίδιο κίνητρο, την ίδια φλόγα για να κερδίσω τίτλους, όρεξη για δουλειά. Δεν ξέρω πόσο ακόμη κρατάει αυτό αλλά, ειδικά τώρα που είναι τέλος του κόουτς Ομπράντοβιτς, έχω μία ιδιαίτερη προσμονή να είμαι αυτός που θέλει και αυτός, αλλά θέλει και η ομάδα από μένα.»

- Με πρόλαβες, γιατί θα σε ρωτούσα ακριβώς αυτό. Έχεις πει πολλές φορές ότι εσύ τρέφεσαι από το κίνητρο. Όσο έχεις κίνητρο, θα παίζεις. Και είσαι φυσικά υγιής. Τον Ιανουάριο θα κλείσεις τα 37 σου. Έχεις αρχίσει μέσα σου να δουλεύεις την ιδέα ότι ίσως να είναι η τελευταία σου χρονιά ή όχι ακόμη;

«Θέλω να δω πώς θα πάει η φετινή χρονιά. Όπως είπα και πριν, υπάρχουν απαιτήσεις γενικότερα. Δεν είναι απλά «υπάρχω στην ομάδα» και μιλάω στον πάγκο ή οτιδήποτε. Εγώ θέλω να είμαι αντάξιος των προσδοκιών και των απαιτήσεων που υπάρχουν από μένα, σαν αρχηγό και σαν προσωπικότητα Σλούκας, αυτό που πρεσβεύω τόσα χρόνια. Έχει απαιτήσεις ο κόουτς από μένα, η ομάδα από μένα, ο κόσμος, οι συμπαίκτες μου. Αν εγώ δεν μπορώ να είμαι αντάξιος των προσδοκιών, θα είναι η τελευταία μου χρονιά. Θα δω πόσο είναι και το σώμα μου γενικότερα. Αλλά, γενικότερα, δεν νομίζω ότι θα πάει μακριά. Θεωρώ ότι θα σταματήσω σε υψηλό επίπεδο. Το έχω ξαναπεί.»

Ποιον βλέπεις, μέσα από την κουβέντα, ως επόμενο αρχηγό του Παναθηναϊκού; Ποιος θα γεμίσει τα παπούτσια σου;

«Αυτό δεν το ξέρω. Υπάρχουν αρκετοί που… Θα μπορούσε ο Χουάντσο. Ο Ντίνος που είναι τώρα και αυτός ο αρχηγός. Γενικά υπάρχουν προσωπικότητες οι οποίες μπορούν να σηκώσουν το βάρος. Γιατί, όσο και να το κάνουμε, είναι ένα βάρος, τιμητικό βάρος βασικά. Και είμαι πολύ χαρούμενος που το πρεσβεύω εγώ.»

Θέλω να κάνω μία παρένθεση για την Εθνική ομάδα, γιατί πολλά ακούστηκαν μέσα στο καλοκαίρι. Σε μία συνέντευξη που είχαμε κάνει τον Φεβρουάριο, είχες πει ότι δεν ξέρεις αν έχει αδειάσει ακόμη το ντεπόζιτο σου για την Εθνική ομάδα. Δεν έχεις ανακοινώσει κάτι επίσημα.

«Όχι, ακόμη δεν έχω ανακοινώσει κάτι επίσημα. Πιθανόν να ανακοινώσω τις επόμενες μέρες, τους επόμενους μήνες. Θεωρώ ότι ό,τι είχα να δώσω στην Εθνική ομάδα, πιθανόν το έχω δώσει. Έχω πολύ καλή σχέση και με τον Βασίλη και με τα παιδιά της Εθνικής Ομάδας

Άρα το έχεις συζητήσει;

«Ναι, το έχουμε συζητήσει.»

Γιατί το καλοκαίρι ακουγόταν “που είναι ο Σλούκας στην Εθνική” αλλά ο Σλούκας ήταν τραυματίας, έτσι;

«Εγώ τελείωσα μία χρονιά που δεν έπαιξα σημαντικά παιχνίδια. Ο καθένας που θέλει να σχολιάσει κάτι κακό, θα το κάνει. Δεν τελείωσα με την ομάδα μου. Δεν είμαι έτοιμος και θα αγωνιστώ με την Εθνική ομάδα. Τέλος πάντων Πιθανόν να ανακοινώσω κάτι αργότερα. Είμαι της άποψης ότι πρέπει να ξέρεις πότε να σταματήσεις. Είναι καλό να δώσουμε χώρο στα νέα παιδιά, στη νέα γενιά. Μέσα από τις αποτυχίες θα χτίσουν χαρακτήρα για τις επόμενες επιτυχίες αργότερα.»

- Στην προετοιμασία φέτος υπήρξαν πολλές ατυχίες και πολλοί τραυματισμοί. Θεωρείς ότι αυτό θα επηρεάσει λίγο τον Παναθηναϊκό, τουλάχιστον στο ξεκίνημα της σεζόν, ίσως και μακροπρόθεσμα, από τη στιγμή που δεν ακολούθησαν όλοι την προετοιμασία; Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς στηρίζεται πολύ στην προπόνηση και θέλει να περάσει τις αρχές του μέσα στην ομάδα.

«Η αλήθεια είναι ότι έχουμε και ποιότητα και ποσότητα, παρά τους τραυματισμούς. Βέβαια, αυτό είναι νωρίς να το δούμε. Πρέπει να δούμε ποιοι θα είμαστε στην αρχή της χρονιάς. Παρ' όλα αυτά, η φιλοσοφία και το λιθαράκι της φιλοσοφίας που θέλει να περάσει μπαίνει μέρα με τη μέρα. Εμείς είμαστε εδώ, παρακολουθούμε ό,τι άλλο και κάνουμε την προπόνησή μας. Και το ταμείο γίνεται πάντα στο τέλος.»

- Με τι θα είσαι ικανοποιημένος στο τέλος της σεζόν από πλευράς ομαδικών στόχων;

«Και με τους τρεις τίτλους.»

Τι έχει να «φοβηθεί» ο Παναθηναϊκός φέτος; Τον κακό του εαυτό, το γεγονός ότι δυναμώνουν όλες οι ομάδες της Euroleague;

«Το σωστό, νομίζω, είναι ότι πρέπει να κοιτάμε το δικό μας πρόσωπο, τη δική μας αγωνιστική ταυτότητα, τι παρουσιάζουμε στο γήπεδο. Από εκεί και πέρα δεν έχουμε να φοβηθούμε τίποτα. Όσον αφορά το ρόστερ και την ποιότητα που έχουμε ως ομάδα, είμαστε οι καλύτεροι. Αν όχι οι καλύτεροι, είμαστε στις δύο-τρεις καλύτερες ομάδες. Αυτό που πρέπει να κάνουμε είναι να δεθούμε σαν ομάδα. Προφανώς θέλουμε να παίξουμε και ωραίο μπάσκετ, αλλά στο τέλος της ημέρας πρέπει να παίρνουμε αποτελέσματα και να ανεβάζουμε τον πήχη παιχνίδι με παιχνίδι, μήνα με μήνα. Δηλαδή, ο βασικός μας στόχος είναι να βρεθούμε όσο πιο ψηλά μπορούμε στην κανονική περίοδο. Από εκεί και πέρα, τα playoffs και πρώτα ο Θεός το Final Four.»

- Κλείνοντας, κάθε φορά που μπαίνεις μέσα στο παρκέ, στο T-Center, οι φίλοι του Παναθηναϊκού σηκώνονται στο πόδι και φωνάζουν το όνομά σου. Τι έχεις να τους πεις ενόψει της νέας σεζόν;

«Καταρχάς, τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Με τιμά ιδιαίτερα η αντιμετώπιση και η αγάπη που έχω πάρει από το πρώτο δευτερόλεπτο εδώ. Όπως είχα πει πριν χρόνια, επέλεξα να είμαι στον Παναθηναϊκό σε μία δύσκολη περίοδο και πίστεψα σε ένα όραμα, το οποίο έχει σε πολύ μεγάλο βαθμό πραγματοποιηθεί. Από εδώ και πέρα ο κόσμος πρέπει να στηρίξει, να συνεχίσει να στηρίζει την ομάδα, παρά την περσινή αποτυχία. Δείχνει ότι η ομάδα κάνει συνέχεια βήματα μπροστά. Υπομονή, στήριξη στην ομάδα, προφανώς, και αγάπη για την ομάδα.»