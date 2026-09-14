Γιώργος Μαζωνάκης: Το Humanity Greece ανακοίνωσε τι θα κάνει τα λεφτά με τις δωρεές αντί στεφάνων

Η οικογένεια του Γιώργου Μαζωνάκη ζήτησε την ενίσχυση του οργανισμού Humanity Greece αντί στεφάνων, τιμώντας την αθόρυβη προσφορά που χαρακτήρισε ολόκληρη την πορεία του.

Καθ' όλη τη διάρκεια της καριέρας του, ο Γιώργος Μαζωνάκης πραγματοποιούσε αθόρυβα και ανώνυμα εκατοντάδες φιλανθρωπίες και δωρεές, στηρίζοντας ουσιαστικά όσους είχαν ανάγκη.

Γνωρίζοντας αυτή τη στάση ζωής, η οικογένειά του φρόντισε ώστε και η απώλειά του να συνεχίσει να προσφέρει τα απαραίτητα σε συνανθρώπους μας που δοκιμάζονται.

Η επιθυμία της οικογένειας

Μέσα από σχετική ανακοίνωση, η οικογένειά του εξέφρασε την επίσημη επιθυμία της προς όσους τιμούν τη μνήμη του. Συγκεκριμένα, ζητήθηκε αντί για στεφάνια, όποιος το επιθυμεί να προχωρήσει σε οικονομική ενίσχυση προς τον εθελοντικό οργανισμό Humanity Greece, μετατρέποντας τη συγκίνηση του κόσμου σε έμπρακτη βοήθεια.

«Με καρδιά ραγισμένη και θλίψη ανείπωτη σας ενημερώνουμε ότι την Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου η σορός του μονάκριβού μας Γιώργου θα βρεθεί στον Ιερό Ναό της Αγίας Τριάδος Νίκαιας, στην αγαπημένη του εκκλησία και ενορία, ώστε να τον αποχαιρετήσουν από κοντά όσες φίλες και όσοι φίλοι το επιθυμούν.

Η "λαϊκή αγρυπνία" ως απότιση φόρου τιμής και αγάπης θα αρχίσει στις 19.30 το απόγευμα και θα διαρκέσει μέχρι τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας.

Η κηδεία θα πραγματοποιηθεί σε στενό οικογενειακό κύκλο στο Τρίτο Νεκροταφείο Αθηνών τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου. Θερμή παράκληση, αντί στεφάνου όσοι επιθυμούν να ενισχύσουν το Humanity Greece. Οικογένεια Γιώργου Μαζωνάκη».

Η δημοσίευση του Humanity Greece

«ΑΓΑΠΩ ΣΗΜΑΙΝΕΙ…

Ίσως τελικά να σημαίνει να αφήνεις κάτι από την αγάπη σου να συνεχίζει να υπάρχει και μετά από εσένα.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν πάντα ενας άνθρωπος που βοηθούσε. Η οικογένεια του επέλεξε να κάνει την επιθυμία του να βοηθάει πάντα, πραγματικότητα και αντί στεφάνων, όσοι επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη του στηρίζοντας το Humanity Greece.

Σήμερα, Κυριακή 13 Σεπτεμβρίου, από τις 19:30, στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας Νίκαιας, η σορός του Γιώργου Μαζωνάκη θα τεθεί σε λαϊκό προσκύνημα, ώστε όσοι τον αγάπησαν να έχουν τη δυνατότητα να τον αποχαιρετήσουν.

Για όσους επιθυμούν να τιμήσουν τη μνήμη του Γιώργου Μαζωνάκη με μια δωρεά:

Τράπεζα EUROBANK

Αρ. Λογ.: 0026.0046.37.0201071357

IBAN: GR 9802600460000370201071357

Swift Code: ERBKGRAA

Δικαιούχος: HUMANITY GREECE - ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Τράπεζα ΠΕΙΡΑΙΩΣ

Αρ. Λογ.: 5108 113622 249

IBAN: GR6701721080005108113622249

Swift Code: PIRBGRAA

Δικαιούχος: HUMANITY GREECE - ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

Αιτιολογία κατάθεσης:

«Γιώργος Μαζωνάκης»

ΑΓΑΠΩ ΣΗΜΑΙΝΕΙ ν' ανταμώνουν ξένοι

και οι δυo τους να 'ναι απ' όλα πιο πολύ!»

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