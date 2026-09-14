Ο Ηρακλής κινείται για να κάνει δικό του τον 29χρονο Πορτογάλο εξτρέμ Σάντε Σίλβα.

Μία σημαντινή μεταγραφή ετοιμάζεται να υλοποιήσει ο Ηρακλής.

Ο «γηραιός» είναι κοντά στο ν' αποκτήσει τον Πορτογάλο Σάντε Σίλβα, ο οποίος έχει παίξει στην Ελλάδα με τη φανέλα του Άρη. Πρόκειται για έναν δεξιοπόδαρο, ταχύτατο εξτρέμ, που αγωνίζεται και στα δύο πλευρά της επίθεσης και με τους κιτρινόμαυρους τη σεζόν 2020-21, ως δανεικός από τη Γουέστ Χαμ είχε καταγράψει 33 ματς, 4 γκολ και 3 ασίστ. Ο Άρης, όμως, δεν μπόρεσε να τον κρατήσει και στη συνέχεια ο παίκτης πήγε στη Νότιγχαμ Φόρεστ.

Ο Σίλβα γεννήθηκε στο Οπόρτο στις 16/3/97 και αναδείχθηκε στη Γκιμαράες. Εκεί μέτρησε 50 ματς και 4 γκολ. Το 2018 τον απέκτησε η Γουέστ Χαμ με 1,5 εκατ. ευρώ, αλλά στη μεγάλη ομάδα έκανε μόλις 2 συμμετοχές.

Στη Νότιγχαμ είχε 10 ματς με 1 ασίστ και το 2022 πήγε στη Γαλλία για τη Ντιζόν. Εκεί σε 32 αγώνες μέτρησε 6 γκολ και 3 ασίστ και τον αγόρασε με 3,5 εκατ. ευρώ η Ατλάντα Γιουνάιτεντ με την οποία είχε 50 ματς, 7 γκολ και 5 ασίστ.

Το 2025 πήγε στη Σεντ Λούις (13 ματς), αλλά δεν δεν καθιερώθηκε και μετακόμισε στο Ισραήλ για τη Χάποελ Τελ Αβίβ. Πέρσι είχε 21 ματς, 1 γκολ και 1 ασίστ και την τρέχουσα περίοδο έχει 5 συμμετοχές και 181 λεπτά συνολικά χωρίς να σκοράρει.