Απόλυτη η Ρόμα, παραμένει αήττητη η Κόμο του Δουβίκα!

Με νίκες συνέχισαν στη Serie A Ρόμα και Κόμο, μιας και οι αντίπαλοι της ΑΕΚ επικράτησαν των Τορίνο και Πάρμα αντίστοιχα.

Η Ρόμα είχε τις λύσεις και με πέρασε νικηφόρα από την έδρα της Τορίνο. Οι Tζαλορόσι επικράτησαν με 2-0, διατηρώντας ανέπαφη την εστία τους και το απόλυτο νικών. Στην κορυφή της βαθμολογίας η αντίπαλος της ΑΕΚ έχοντας μόνο επιτυχίες έπειτα από τέσσερις στροφές. Στο α' μέρος, η Ρόμα είχε καλές στιγμές με Μάλεν, Σούλε και Κριστάντε, αλλά όχι την ουσία. Όλα αυτά μέχρι το 40', όταν ο Μάλεν με εύκολο τελείωμα πέτυχε το 1-0. Η Τορίνο έγινε πιο επικίνδυνη στο β' μέρος, πίεσε, είχε στιγμές με Σιμεόνε και Μαντράγκορα, αλλά ο Σβίλαρ κράτησε το μηδέν. Η Ρόμα αντέδρασε, έγινε πιο επιθετική και στις καθυστερήσεις ο Πιζίλι διαμόρφωσε το 2-0. Στον πάγκο έμεινε, σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης, ο Κουλιεράκης.

Η άλλη αντίπαλος της ΑΕΚ στη League Phase, η Κόμο, κατάφερε να επικρατήσει 2-1 της Πάρμα, να παραμείνει αήττητη και να βρεθεί στο -2 από την κορυφή. Στο 23' ο Ραμόν πέτυχε το 1-0 για την ομάδα του Φάμπρεγας. Ο Δουβίκας μπήκε στο 64' και έδωσε ώθηση στη γραμμή κρούσης της ομάδας του. Ετσι, στο 83' ήρθε και το δεύτερο γκολ, με τον Ελληνα φορ να έχει συμμετοχή στη φάση και Καΐκι από κοντά να πετυχαίνει το 2-0. Ο Ρομέρο μείωσε για την Πάρμα στις καθυστερήσεις της αναμέτρησης.