«Θα έρθουμε ξανά»: Το βράδυ που η Νίκαια αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη

Χιλιάδες άνθρωποι που αγάπησαν τον Γιώργο Μαζωνάκη ήταν εκεί σε μια λαϊκή αγρύπνια που θύμιζε γιορτή και διαδήλωση.

Στο σταθμό του Μετρό «Κορυδαλλος» όλα ήταν αρκετά ήσυχα, σαν ένα τυπικο βράδυ Κυριακής, με δεκάδες παρέες παιδιών να κυκλοφορούν στα τοπικά στέκια καφέ και ποτού, κερδίζοντας λίγες ακόμα στιγμές ελευθερίας πριν ξεκινήσουν τα μαθήματα.

Περπατώντας προς την Αγία Τριάδα της Νίκαιας, η κατάσταση εξελισσόταν διαφορετικά.Τα πρώτα αμάξια που έπαιζαν στη διαπασών τραγούδια του Γιώργου Μαζωνάκη εμφανίστηκαν μπροστά μου 600-700 μέτρα μακριά από την εκκλησία.

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