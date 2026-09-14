Αλβανός: «Θέλουμε πολλή δουλειά κι ανασύνταξη»

Ο τεχνικός της ΑΕΚ Αλέξης Αλβανός μίλησε για ανασύνταξη μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό με 35-24 στον τελικό του 6ου Σούπερ Καπ.

Η ΑΕΚ στο πρώτο επίσημο παιχνίδι της χρονιάς παρουσίασε απογοητευτικό πρόσωπο απέναντι στον μεγάλο της αντίπαλο τον Ολυμπιακό. Με πολλές αλλαγές στη σύνθεσή της, η Ένωση παρουσιάστηκε με αγωνιστικά προβλήματα και γνώρισε την ήττα από τους «ερυθρόλευκους» με 35-24 στον τελικό του 6ου Σούπερ Καπ ανδρών.

Τον έντονο προβληματισμό του για την εικόνα της ομάδας εξέφρασε και ο τεχνικός της Αλέξης Αλβανός. Συγκεκριμένα, είπε τα εξής: «Σίγουρα δεν ήταν η εμφάνιση που περιμέναμε, δεν εμφανιστήκαμε έτοιμοι να αντιμετωπίσουμε την ταχύτητα και την ποιότητα του Ολυμπιακού.

Από επιθετικής πλευράς ενώ κάναμε κάποια πράγματα σωστά, δεν μπορούσαμε να φανούμε αποτελεσματικοί στο τέλος, η διαφορά των τερματοφυλάκων ήταν τεράστια, σε ένα τέτοιο ντέρμπι δεν μπορούμε να έχουμε τόσα πολλά χαμένα εξάμετρα, τα οποία μετατράπηκαν σε αιφνιδιασμούς από τον αντίπαλο.

Θέλουμε πολλή δουλειά, θέλουμε ανασύνταξη, πρέπει να δουλέψουμε σκληρά, να μαζέψουμε τα κομμάτια μας και να συνεχίσουμε, τώρα αρχίζει το πρωτάθλημα και πρέπει να είμαστε πολύ πιο δυνατοί».