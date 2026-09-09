Πρώτη ματιά στα ασύρματα χειριστήρια DualSense περιορισμένης έκδοσης Grand Theft Auto VI

Το αδιαμφισβήτητο στυλ του Vice City ζωντανεύει σε αυτά τα δύο νέα σχέδια ασύρματων χειριστηρίων DualSense περιορισμένης έκδοσης.

Το Vice City έχει το δικό του στυλ. Από τους ηλιόλουστους δρόμους του μέχρι τα έντονα φώτα νέον, η πόλη θα είναι ο απόλυτος προορισμός, όταν οι παίκτες μπουν στο Grand Theft Auto VI στις 19 Νοεμβρίου. Στο σημερινό State of Play, μοιραστήκαμε μια πρώτη ματιά σε δύο νέα ασύρματα χειριστήρια DualSense περιορισμένης έκδοσης εμπνευσμένα από το Grand Theft Auto VI, τα οποία αποτυπώνουν αυτή την αδιαμφισβήτητη ενέργεια του Vice City: το ασύρματο χειριστήριο DualSense – Grand Theft Auto VI Black Limited Edition και το ασύρματο χειριστήριο DualSense – Grand Theft Auto VI White Limited Edition.

Τα ασπρόμαυρα ασύρματα χειριστήρια DualSense περιορισμένης έκδοσης αποτυπώνουν την ουσία του Vice City, από τις φωτεινές μέρες κατά μήκος της ακτής μέχρι τις ζωντανές νύχτες της πόλης. Και οι δύο εκδόσεις διαθέτουν ένα λαμπερό, χρωματικά μεταβαλλόμενο φινίρισμα που συνδυάζει τις αποχρώσεις ενός ηλιοβασιλέματος του Vice City και τη λάμψη των φώτων νέον. Και τα δύο διαθέτουν επίσης προσαρμοσμένες λεπτομέρειες με φοίνικες ενσωματωμένες απευθείας στο χειριστήριο, προσθέτοντας ένα μοναδικό απτικό στοιχείο παράλληλα με την επίσημη επωνυμία Grand Theft Auto VI.

Το Ασύρματο Χειριστήριο DualSense – Grand Theft Auto VI White Limited Edition ενσαρκώνει το Vice City την αυγή, από τις λευκές αμμουδιές και τους παστέλ ουρανούς μέχρι όλη την χαλαρή αίγλη του. Το Ασύρματο Χειριστήριο DualSense – Grand Theft Auto VI White Limited Edition θα είναι διαθέσιμο σε περιορισμένες ποσότητες παγκοσμίως στο direct.playstation.com και σε συνεργαζόμενα καταστήματα λιανικής.

Το Ασύρματο Χειριστήριο DualSense – Grand Theft Auto VI Black Limited Edition αποτυπώνει την ενέργεια της εμβληματικής νυχτερινής ζωής του Vice City. Το Ασύρματο Χειριστήριο DualSense – Grand Theft Auto VI Black Limited Edition θα είναι διαθέσιμο σε περιορισμένες ποσότητες αποκλειστικά μέσω του direct.playstation.com όπου είναι διαθέσιμο* και σε άλλες περιοχές μέσω επιλεγμένων καταστημάτων λιανικής.

Στο Grand Theft Auto VI, η απτική ανάδραση και οι προσαρμοστικές ενεργοποιήσεις του ασύρματου χειριστηρίου DualSense ανταποκρίνονται άμεσα στη δράση και παρέχουν δυναμική αντίσταση, ζωντανεύοντας τις εικόνες, τους ήχους και τις αισθήσεις της ιστορίας του Jason και της Lucia στα χέρια σας. Μάθετε περισσότερα για το πώς το Grand Theft Auto VI παίζει καλύτερα στο PS5 όταν κυκλοφορήσει στις 19 Νοεμβρίου και δείτε το Grand Theft Auto VI: An Extended Look εδώ.

Από τις 10 Σεπτεμβρίου στις 7:00 π.μ. PT/10:00 π.μ. ET στις ΗΠΑ και στις 10:00 π.μ. τοπική ώρα στο Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γαλλία, τη Γερμανία, την Αυστρία, την Ισπανία, την Ιταλία, την Ολλανδία, το Βέλγιο και το Λουξεμβούργο, οι παίκτες θα μπορούν να προπαραγγείλουν το ασύρματο χειριστήριο DualSense – Grand Theft Auto VI Black Limited Edition και White Limited Edition μέσω του direct.playstation.com σε περιορισμένες ποσότητες.