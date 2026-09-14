Η κουλτούρα του «wellness», ο Γιώργος Μαζωνάκης και μια βιομηχανία χωρίς όριο

Ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη, έρχεται να ανοίξει ένα νέο ερώτημα στον δημόσιο διάλογο: Τι είναι η κουλτούρα του «wellness» που κατακλύζει τα social media;

Ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη, πέρα από τη θλίψη που έχει σκορπίσει σε όλες τις γενιές που είτε λίγο είτε πολύ άκουγαν τα τραγούδια του, εγείρει και μερικά ερωτήματα τα οποία πιθανά δεν είχαμε σκεφτεί αναλυτικά μέχρι τώρα. Συγκεκριμένα, ο τραγουδιστής άφησε την τελευταία του πνοή ενώ βρισκόταν σε ένα ιατρείο στο Κολωνάκι προκειμένου να υποβληθεί σε πλασμαφαίρεση.

Πολλά έχουν γραφεί γι' αυτή την ιατρική πράξη, για τον θάνατο του τραγουδιστή αλλά και το ίδιο το ιατρείο το οποίο εμφανίζεται ως «εναλλακτικό», με διαφορετικές ιατρικές μεθόδους.

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