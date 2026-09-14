Ο Κώστας Σλούκας μίλησε στην κάμερα του Gazzetta για τον Ζέλικο Ομπράντοβιτς και ανέφερε το πόσο σημαντικό ρόλο έπαιξε στην καριέρα του.

Σε μία νέα εποχή έχει μπει ο Παναθηναϊκός, καθώς έχει επιστρέψει στον σύλλογο ένας θρύλος της ομάδας, ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Ένας παίκτης που έχει στη διάθεσή του και έχει συνεργαστεί στο παρελθόν, είναι ο Κώστας Σλούκας.

Οι δυο τους βρίσκονται ξανά στην ίδια ομάδα και ο αρχηγός του Παναθηναϊκού, δεν μπόρεσε να κρύψει τη χαρά του. Στις δηλώσεις του στο Gazzetta, αποθέωσε τον Ομπράντοβιτς και είπε πως τον έκανε από ρολίστα σε πρωταγωνιστή.

Όσα είπε ο Σλούκας για τον Ομπράντοβιτς

- Νέα εποχή στον Παναθηναϊκό, με την επιστροφή του Ζέλικο Ομπράντοβιτς στην ομάδα. Ποια ήταν η πρώτη σου αντίδραση όταν άκουσες ότι υπέγραψε και επέστρεψε στον Παναθηναϊκό;

«Μου γέννησε αναμνήσεις. Ήμουν ιδιαίτερα χαρούμενος. Όπως έχω πει, όταν πήγα στη Φενέρ ήμουν 25 χρονών και ρολίστας. Με την δική του βοήθεια και καθοδήγηση, κατάφερα να φύγω από εκεί ως πρωταγωνιστής. Τρέφω απεριόριστο σεβασμό και στη φιλοσοφία του, αλλά και στον τρόπο που σκέφτεται εντός και εκτός γηπέδου. Θα έλεγα ότι έχει φέρει μία νέα φρεσκάδα στον τρόπο που δουλεύει, στον τρόπο που σκέφτεται γενικότερα σε όλο τον οργανισμό και όχι μόνο μέσα στο παρκέ, αλλά και στις σχέσεις του με τους παίκτες και το staff».

Όσον αφορά το αγωνιστικό κομμάτι, τι διαφορετικό θα δούμε από εδώ και εξής, μιας και εσύ έχεις δουλέψει μαζί με τον Ομπράντοβιτς και ξέρεις πάνω-κάτω πώς λειτουργεί;

«Ναι, του αρέσει πολύ η φιλοσοφία των κανόνων. Συγκεκριμένο μπάσκετ. Να χτυπάει αδυναμίες. Γενικότερα, μία σοβαρή ομάδα μπροστά και πίσω. Αυτή η λέξη που, νομίζω, βγαίνει από τα χείλη του συνέχεια και συμφωνώ απόλυτα είναι ο σεβασμός. Σεβασμός στους συμπαίκτες μας, στους προπονητές μας και φυσικά στο κλαμπ και στους φιλάθλους. Και αυτό, σε συνδυασμό με το κεφάλι κάτω και τη δουλειά, είναι ένα μείγμα πολύ όμορφο, που οφείλουμε να βάλουμε τόσο στο γήπεδο όσο και στην παρουσία μας εκτός γηπέδου.»

- Σίγουρα κάνατε κατ’ ίδιαν συζητήσεις με τον Ζοτς από τη στιγμή που έχετε συνεργαστεί ξανά στο παρελθόν. Τι σου είπε;

«Δεν έχει ζητήσει κάτι συγκεκριμένο από μένα. Γνωριζόμαστε προφανώς. Είχαμε μία συνύπαρξη πέντε χρόνων. Όπως είπα πριν, έχω απεριόριστο σεβασμό στον τρόπο που σκέφτεται γενικότερα και στο πώς κινείται. Για μένα, όπως είπα και έξω από το μπάσκετ, σε όλες τις προσωπικότητες, είτε εντός είτε εκτός χώρου, αυτό που σέβομαι απεριόριστα είναι το work ethic. Μπορεί να μην πετύχεις στο τέλος, αλλά να ξέρεις ότι έχεις παλέψει, έχεις δουλέψει γι' αυτό, έχεις μοχθήσει και είναι αυτό που αγαπάς. Αυτό είναι που σέβομαι ακόμη περισσότερο στον κόουτς Ομπράντοβιτς και για μένα είναι μακράν ο καλύτερος προπονητής όλων των εποχών στην Ευρώπη.»

- Φέτος ο Παναθηναϊκός έκανε πολλές αλλαγές στο ρόστερ του. Ήρθαν αρκετοί παίκτες, παίκτες πιο κοντά στη φιλοσοφία του Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Πώς βλέπεις τις αλλαγές που έχουν γίνει ενόψει της νέας σεζόν;

«Η αλήθεια είναι ότι μετά από μία αποτυχημένη χρονιά, στα πολύ μεγάλα κλαμπ όπως ο Παναθηναϊκός, αλλάζει όλο το ρόστερ. Έρχονται πιο ποιοτικοί παίκτες. Πέρυσι αποτύχαμε, όπως είπαμε. Έχει έρθει πολύ ταλέντο, πολλή ποιότητα. Αυτό που μου κάνει ιδιαίτερη εντύπωση σε όλα τα παιδιά που έχουν έρθει είναι ότι σέβονται και το όνομα του Παναθηναϊκού. Γνωρίζουν πού έχουν έρθει, όπως επίσης ξέρουν τι να περιμένουν από τον κόουτς Ομπράντοβιτς και τι έχει να αντιμετωπίσουν. Είναι έτοιμοι όλοι να βάλουν το «εγώ» κάτω από το σύνολο της ομάδας. Αυτό φαίνεται στην αρχή. Και, όπως είπα και πριν, η λέξη-κλειδί είναι ο σεβασμός. Σεβασμός στο ταλέντο του άλλου, στην ιδιαιτερότητα του άλλου, αλλά και όλοι μαζί να δουλεύουμε για το καλό του Παναθηναϊκού».