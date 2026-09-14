Ο Ολυμπιακός επικράτησε της ΑΕΚ με 35-24 στο τελικό του Super Cup στο χάντμπολ ανδρών και σήκωσε το τρόπαιο για πέμπτη διαδοχική σεζόν.

Σε έναν μεγάλο τελικό που εξελίχθηκε σε ένα εύκολο βράδυ, ο Ολυμπιακός επικράτησε επί της ΑΕΚ στο Καματερό με το εμφατικό 35-24. Οι « ερυθρόλευκοι», όντας πιο έτοιμοι, υπερείχαν της ΑΕΚ και κατέκτησαν άνετα το Super Cup του χάντμπολ ανδρών.

Το τρόπαιο σήκωσε ο εμβληματικός αρχηγός του Ολυμπιακού, Πέτρος Κανδύλας.

Ο 35χρονος αμυντικός δήλωσε στην ιστοσελίδα του συλλόγου: «Ξεκινήσαμε τη χρονιά με το δεξί. Είμαι πολύ ευτυχισμένος. Παίξαμε ένα πολύ καλό παιχνίδι. Από το πρώτο λεπτό, δείξαμε τη διάθεσή μας στην άμυνα, κυριαρχήσαμε στον ρυθμό και φτάσαμε δίκαια στην κατάκτηση του πέμπτου διαδοχικού Super Cup. Πολλά συγχαρητήρια στο προπονητικό σταφ, στους συμπαίκτες μου και στον κόσμο μας, που ήρθε και μας στήριξε. Είμαι πολύ ευτυχισμένος, δεν έχω κάτι άλλο να πω. Συνεχίζουμε δυνατά για την επίτευξη όλων των στόχων που έχουμε».

Ο Καρίμ Εντάουι MVP του τελικού

Εντυπωσιακό ντεμπούτο με τη φανέλα του Ολυμπιακού, πραγματοποίησε ο Αιγύπτιος 38χρονος τερματοφύλακας, Καρίμ Εντάουι.

Ο Αιγύπτιος δήλωσε χαρακτηριστικά : «Είμαι πολύ χαρούμενος για το πρώτο μου τρόπαιο εδώ! Παίξαμε απέναντι σε μία πολύ καλή ομάδα και προετοιμαζόμασταν περίπου έναν μήνα για αυτό το ματς. Εχουν πολύ καλούς παίκτες. Είναι μια πολύ καλή ομάδα. Ημασταν πολύ καλά προετοιμασμένοι σήμερα, τόσο για το παιχνίδι όσο και για αυτόν τον τίτλο και είμαι χαρούμενος για την πρώτη νίκη μου με τον Ολυμπιακό και το πρώτο μου τρόπαιο».