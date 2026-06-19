Καταγγελία για παραλίγο δεύτερα Τέμπη: Αδελφή θύματος λέει ότι είδε δύο τρένα στην ίδια γραμμή

Η Χρυσούλα Χρυσού, αδελφή θύματος της τραγωδίας των Τεμπών καταγγέλλει ότι είδε από το μπαλκόνι της στη Λάρισα δύο τρένα αντιμέτωπα στην ίδια γραμμή.

Σοκ έχει προκαλέσει η καταγγελία μιας γυναίκας που κατοικοί δίπλα σε σταθμό του τρένου στη Λάρισα, ότι μπροστά στα μάτια της είδε από το μπαλκόνι της δύο τρένα αντιμέτωπα στην ίδια γραμμή, τα οποία από θαύμα δεν συγκρούστηκαν.

Η κυρία Χρυσούλα Χρυσού, η οποία μάλιστα έχει χάσει την αδελφή στο δυστύχημα των Τεμπών, κατήγγειλε μιλώντας στην εκπομπή «Καθαρές Κουβέντες» του OPEN το περιστατικό στο οποίο έγινε μάρτυρας αλλά και αποκάλυψε τον διάλογο που είχε με υπάλληλο του ΟΣΕ.

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