Ο Ελόι Ρουμ κατέβασε... ρολά και το Κουρασάο πήρε τον πρώτο του ιστορικό βαθμό σε Μουντιάλ απέναντι στον Ισημερινό (0-0).

Όλο το βράδυ δεν θα... έτρωγε γκολ ο Ρουμ! Ο γκολκίπερ του Κουρασάο έκανε το ματς της... ζωής του στο 0-0 με αντίπαλο το Εκουαδόρ. 'Ετσι, η χώρα του πανηγύρισε τον πρώτο της ιστορικό βαθμό σε Μουντιάλ και όλα θα κριθούν στην τρίτη και τελευταία αγωνιστική του πέμπτου ομίλου. Εκτός από τη Γερμανία, που είναι ήδη στα νοκ άουτ (6 βαθμούς), τα πάντα είναι ανοιχτά για τις Ακτή Ελεφαντοστού (3 βαθμούς), Κουρασάο (1 βαθμός) και Εκουαδόρ (1 βαθμός).

Κατοχή χωρίς αποτέλεσμα για τον Ισημερινό

Το Εκουαδόρ παραλίγο να προηγηθεί με το... καλημέρα! Μόλις στο τρίτο λεπτό ο Ένερ Βαλένσια βγήκε τετ-α-τετ, σούταρε δυνατά αλλά ο Ρουμ απέκρουσε και κράτησε το μηδέν για το Κουρασάο. Στη συνέχεια του πρώτου ημιχρόνου, το σύνολο του Μπεκασέσε είχε την κατοχή και τον έλεγχο του ματς, αλλά δεν έχασε κάποια άλλη κλασική ευκαιρία για να βρει δίχτυα. Το σουτ του Βίτε στο 14ο λεπτό και η επιθετική προσπάθεια του Γεμπόα στο 42' ήταν οι κυριότερες απόπειρες για τον Ισημερινό.

Στον αντίποδα, το Κουρασάο του Άντβοκαατ αρκέστηκε σε παθητικό ρόλο και έδωσε έμφαση στην ανασταλτική του λετουργία. Με εξαίρεση το σουτ του Φλοράνους στο 16ο λεπτό, η χώρα της Καραϊβικής δεν απείλησε ξανά στο πρώτο μέρος. Το 0-0 έμεινε μέχρι το τελευταίο σφύριγμα των πρώτων 45 λεπτών.

Το «απροσπέλαστο τείχος» του Ρουμ

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τις καλύτερες προϋποθέσεις. Στο 50' ο Καϊσέδο σούταρε για το Εκουαδόρ αλλά ο Ρουμ δήλωσε πάλι «παρών» για το Κουρασάο. Στο 60ο λεπτό η ομάδα του Άντβοκαατ έχασε μεγάλη διπλή ευκαιρία να προηγηθεί. Τα σουτ των Μπακούνα και Κομενένσια εξουδετερώθηκαν από τον Γκαλίντες με δυσκολία.

Το Εκουαδόρ βγήκε ξανά στο προσκήνιο αλλά ο Ρουμ ήταν σε φανταστική μέρα. Ο τερματοφύλακας του Κουρασάο ύψωσε και πάλι «τείχος» στις κεφαλιές και τα σουτ των Βαλένσια και Ροντρίγκες, κρατώντας... πεισματικά ανέπαφη την εστία του για την πατρίδα του. Ο ρυθμός συνέχισε να είναι φρενήρης έως το τέλος της αναμέτρησης, όπως και ο Ρουμ εξακολούθησε να είναι «φύλακας άγγελος» κάτω από τα δοκάρια της χώρας του.

Το 0-0 έμεινε μέχρι το φινάλε, αφήνοντας τα πάντα ανοιχτά στον πέμπτο όμιλο για τις Κουρασάο, Εκουαδόρ και Ακτή Ελεφαντοστού. Η Γερμανία βρίσκεται ήδη στους «32».

Ισημερινός (Σεμπαστιάν Μπεκασέσε): Γκαλίντες, Ινκαπιέ, Πάτσο, Εστουπινιάν (Ανγκούλο 71'), Αλσίβαρ (Ροντρίγκες 46'), Βίτε, Φράνκο (Πρεσιάδο 83'), Καϊσέδο, Γεμπόα (Ζ. Καϊσέδο 89'), Βαλένσια, Πλάτα

Κουρασάο (Ντικ Άντβοκαατ): Ρουμ, Γκααρί, Φλοράνους, Ομπίσπο, Μπρένετ, Φονβιλ (Φαν Έιμα 75'), Ζ. Μπακούνα (Γκορέ 75'), Κομενένσια (Ρομεράτο 84'), Λ. Μπακούνα, Τσονγκ (Μαργκαρίτα 76'), Λοκάντια (Καστανίρ 83')