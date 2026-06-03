PlayStation Plus: Όλα όσα ανακοινώθηκαν στο PlayStation State of Play Ιουνίου 2026

To lineup των Μηνιαίων Παιχνιδιών του PlayStation Plus Monthly Games ίσως διαφέρει ανάλογα την περιοχή.

Τα μέλη του PlayStation Plus Premium μπορούν να απολαύσουν τρία παιχνίδια τους επόμενους μήνες. Πολύχρωμες μελωδίες με δράση και ρυθμό με το Gitaroo Man, που θα είναι διαθέσιμο αργότερα αυτό το μήνα, το Psi-Ops: The Mindgate Conspiracy τον Ιούλιο και το Onimusha: Dawn of Dreams τον Αύγουστο.

Πρώτον, ο open-world survival τίτλος Runescape: Dragonwilds θα γίνει διαθέσιμος στο PS5 στο μέλλον ως τίτλος του Game Catalog από την πρώτη μέρα της κυκλοφορίας του, προσφέροντας έναν πλούσιο φανταστικό κόσμο που μπορείτε να εξερευνήσετε και να απολαύσετε μόνοι σας ή με φίλους.

God of War Laufey

Ζήστε το επόμενο κεφάλαιο της θρυλικής σειράς God of War – για νέους και παλιούς fans. Ο θάνατος υποτίθεται ότι ήταν το τέλος, αλλά για τη Laufey (Faye), μαχήτρια και σύζυγο του Κράτου, μια νέα περιπέτεια μόλις ξεκινά. Για να σώσει τους αγαπημένους της, η Faye πρέπει να πολεμήσει στον κόσμο των νεκρών θεών, σε μια γη γεμάτη επικίνδυνη μαγεία. Το God of War Laufey έρχεται στο PlayStation 5.

Ανακαλύψτε περισσότερα: Πρώτες λεπτομέρειες για το gameplay και την ιστορία του επόμενου κεφαλαίου στη σειρά των Santa Monica Studios, που έρχεται σε PS5

Marathon

Runners, η 2η σεζόν ξεκινά σήμερα, προσφέροντας ένα νέο σημείο εκκίνησης, ώστε όλοι να μπορούν να ανακαλύψουν τι είναι νέο για αυτή τη σεζόν και να χαράξουν μαζί την πορεία τους. Ενδιαφέρεστε να συμμετάσχετε; Η Open Play Week του Marathon διαρκεί από τις 2 έως τις 9 Ιουνίου, χωρίς να απαιτείται συνδρομή στο PlayStation Plus, ανοίγοντας τον Tau Ceti IV σε νέους παίκτες και επιτρέποντάς τους να εξοικειωθούν με το gameplay του sci-fi shooter, καθώς και με τις έντονες, υψηλού κινδύνου μάχες PvP και PvE.

MARVEL Tōkon: Fighting Souls

Το MARVEL Tōkon: Fighting Souls είχε πολλές νέες ανακοινώσεις στο πρόσφατο State of Play. Τρεις νέοι χαρακτήρες προστίθενται στο ρόστερ: ο πανίσχυρος μεταλλαγμένος Magneto, ο αιώνιος εχθρός του Spider-Man Green Goblin, και ο βίαιος, επιθετικός και αμείλικτος Carnage. Μαζί με τον Doctor Doom, σχηματίζουν τους Knights of Doom, οι οποίοι θα επηρεάσουν την εξέλιξη των γεγονότων στο Episode Mode του παιχνιδιού.

Ανακαλύψτε περισσότερα: Το studio παρουσιάζει τα moveset των νέων χαρακτήρων, τα stages και άλλες πληροφορίες.

Marvel’s Wolverine

Η Insomniac Games μας παρουσιάζει μια σκληρή, βίαιη και γεμάτη δράση ματιά στον επερχόμενο single player adventure τίτλο, Marvel’s Wolverine. Παράλληλα με μια πιο λεπτομερή ματιά στις άγριες τεχνικές μάχης του Logan, το στούντιο μας έδωσε μια γεύση από μερικούς από τους χαρακτήρες που θα συναντήσετε ως μέλη της ειδικής ομάδας μεταλλαγμένων Team X. Σε αυτούς περιλαμβάνεται η ισχυρή τηλεκινητική Jean Grey, με την οποία ο Logan συνεργάζεται για να εξοντώσει τους κυβερνητικούς Reavers που κυνηγούν μεταλλαγμένους.

Ανακαλύψτε περισσότερα: Ρίξτε μια λεπτομερή ματιά στις επιθετικές τεχνικές μάχης, τις αποκαλύψεις των χαρακτήρων, τα προνόμια προπαραγγελίας και πολλά ακόμη από την Insomniac Games σε ένα νέο άρθρο του PS Blog, καθώς μετράμε αντίστροφα μέχρι την κυκλοφορία του παιχνιδιού στις 15 Σεπτεμβρίου.

Until Dawn 2

Σήμερα ανακοινώσαμε ένα νέο sequel του κλασικού τίτλου τρόμου για το PS5, που αναπτύσσεται από την Firesprite Games. Το Until Dawn 2 είναι μια αυτόνομη εμπειρία, με εντελώς νέο καστ, έναν ολοκαίνουργιο κόσμο να εξερευνήσετε και αποφάσεις που θα σας συγκλονίσουν και θα καθορίσουν την ιστορία σας. Αυτή τη φορά, μια ομάδα κυνηγών φαντασμάτων κατευθύνεται σε ένα εγκαταλελειμμένο τροπικό νησί για το πρώτο επεισόδιο της σειράς τους, που χρηματοδοτείται από τηλεοπτικό δίκτυο. Ίντριγκες και κίνδυνοι σας περιμένουν όταν ο τίτλος γίνει διαθέσιμος μέσα στο επόμενο έτος.

Ανακαλύψτε περισσότερα: Το στούντιο αποκαλύπτει περισσότερα για την ιστορία, το εμβληματικό φαινόμενο της πεταλούδας και την επιστροφή του αινιγματικού Δρ Χιλ, τον οποίο υποδύεται για άλλη μια φορά ο φανταστικός Peter Stormare, σε ένα νέο άρθρο στο PS Blog.