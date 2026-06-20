Λαγοκέφαλος να τρώει λαγοκέφαλο ωρέ; Το viral βίντεο ενός ψαρά όπου ο ένας κατασπαράζει τον άλλο

Ένα πείραμα ψαρά κατέγραψε τη στιγμή που λαγοκέφαλοι κατασπαράζουν ψάρι του ίδιου είδους.

Ο λαγοκέφαλος έχει καταφέρει μέσα σε λίγα χρόνια να γίνει ένας από τους πιο ανεπιθύμητους κατοίκους των ελληνικών θαλασσών. Καταστρέφει δίχτυα, εξαφανίζει τοπικούς πληθυσμούς ψαριών, προκαλεί πονοκέφαλο στους αλιείς και έχει συνδεθεί με περιστατικά επιθέσεων σε λουόμενους. Ένα νέο viral βίντεο, ωστόσο, αποκαλύπτει μια ακόμη πιο άγρια πτυχή της συμπεριφοράς του.

Στο υλικό που κάνει τον γύρο των social media, ένας ψαράς χρησιμοποιεί ως δόλωμα έναν λαγοκέφαλο, θέλοντας να διαπιστώσει στην πράξη όσα ακούγονται εδώ και χρόνια μεταξύ των ανθρώπων της θάλασσας για την επιθετικότητα του είδους.

Το ψάρι που τρώει τα πάντα

Το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό. Μέσα σε λίγα μόλις δευτερόλεπτα, αρκετοί λαγοκέφαλοι συγκεντρώνονται γύρω από το δόλωμα και αρχίζουν να το κατασπαράζουν με μανία. Η επίθεση είναι τόσο γρήγορη και συντονισμένη, ώστε σε ελάχιστο χρόνο απομένουν μόνο υπολείμματα του ψαριού.

Η εικόνα έρχεται να ενισχύσει τη φήμη του λαγοκέφαλου ως ενός από τα πιο επιθετικά εισβολικά είδη που έχουν εμφανιστεί στη Μεσόγειο. Οι επιστήμονες έχουν καταγράψει εδώ και χρόνια τη μεγάλη προσαρμοστικότητά του και την ικανότητά του να εκμεταλλεύεται σχεδόν κάθε διαθέσιμη πηγή τροφής.

Με τα ισχυρά δόντια του μπορεί να συνθλίβει καβούρια, όστρακα και άλλα θαλάσσια είδη, ενώ συχνά προκαλεί σοβαρές ζημιές σε αλιευτικά εργαλεία αναζητώντας τροφή. Η συμπεριφορά που καταγράφεται στο βίντεο δείχνει ότι δεν διστάζει να επιτεθεί ακόμη και σε άτομα του ίδιου είδους όταν παρουσιαστεί η ευκαιρία.

Τα τελευταία χρόνια οι καταγραφές λαγοκέφαλων στις ελληνικές θάλασσες αυξάνονται συνεχώς, από την Κρήτη και τα Δωδεκάνησα μέχρι τις Κυκλάδες και το Βόρειο Αιγαίο. Η εξάπλωσή του θεωρείται μία από τις σημαντικότερες περιβαλλοντικές προκλήσεις που αντιμετωπίζουν τα θαλάσσια οικοσυστήματα της περιοχής.

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