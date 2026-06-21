Γερμανία - Ακτή Ελεφαντοστού: Το 2-1 με τον Ούνταβ στις καθυστερήσεις
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Ο Ούνταβ έκανε το 2-1 για τη Γερμανία μετά την ασίστ του Ενμέτσα στο 90+4 και έδωσε την πρόκριση στα Πάντσερ.
Ήρωας ο Ούνταβ! Ο Γερμανός φορ της Στουτγκάρδης έκανε το 2-1 για τη Γερμανία στο 90+4, ύστερα από την ασίστ του Ενμέτσα, πέτυχε το τρίτο γκολ του στη διοργάνωση και τα Πάντσερ έκαναν το 2/2 με ανατροπή.
Ο Ενμέτσα πάσαρε, ο Ούνταβ κοντρόλαρε και με ωραίο τελείωμα με το αριστερό έστειλε την μπάλα στα δίχτυα και έδωσε από σήμερα την πρόκριση στη χώρα του.
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