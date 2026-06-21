Ο Ρουμ έπιανε τα... πάντα και το Κουρασάο αναδείχθηκε 0-0 με το Εκουαδόρ, πανηγυρίζοντας τον πρώτο του βαθμό σε Μουντιάλ. Δείτε τα highlights.

Ένας Ρουμ από άλλον πλανήτη! Ο τερματοφύλακας του Κουρασάο ήταν σε απίστευτο βράδυ και χάρισε στην πατρίδα του τον πρώτο βαθμό της ιστορίας της σε Μουντιάλ, κόντρα στο Εκουαδόρ (0-0). Πέρα από τη Γερμανία, που βρίσκεται ήδη στους «32» τα πάντα είναι ανοιχτά για τις Ακτή Ελεφαντοστού (3 βαθμούς), Κουρασάο (1 βαθμός) και Εκουαδόρ (1 βαθμός), στην τρίτη και τελευταία αγωνιστική του πέμπτου ομίλου. Τα Πάντσερ παίζουν με τον Ισημερινό και η χώρα της Καραϊβικής, με τους Ιβοριανούς.