Διαδραστικός χάρτης: Σε ποιες περιοχές της Ελλάδας υπάρχουν λαγοκέφαλοι

Από μια μεμονωμένη εμφάνιση το 2005 μέχρι εκατοντάδες καταγραφές σήμερα, ο διαδραστικός χάρτης αποτυπώνει τη θεαματική εξάπλωση του λαγοκέφαλου στην Ελλάδα.

Οι καταγραφές δείχνουν ότι οι πρώτες εμφανίσεις λαγοκεφάλων σημειώθηκαν στη νοτιοανατολική Μεσόγειο, όμως με την πάροδο των χρόνων το είδος εξαπλώθηκε σχεδόν σε κάθε γωνιά του Αιγαίου. Σήμερα, εντοπισμοί καταγράφονται γύρω από την Κρήτη, τα Δωδεκάνησα, τις Κυκλάδες, το Κεντρικό και Βόρειο Αιγαίο, ενώ αντίστοιχη εικόνα παρουσιάζουν οι ακτές της Κύπρου και της Τουρκίας.

Οι χρονολογίες που συνοδεύουν κάθε καταγραφή αποτυπώνουν βήμα προς βήμα την πορεία εξάπλωσης του είδους. Έτσι, ο χάρτης λειτουργεί σαν ένα «ημερολόγιο εισβολής», δείχνοντας πώς ο λαγοκέφαλος πέρασε από μεμονωμένες εμφανίσεις σε μαζική παρουσία μέσα σε δύο δεκαετίες.

Δείτε εδώ τον διαδραστικό Χάρτη

Γιατί ανησυχούν επιστήμονες και λουόμενοι

Η παρουσία του δεν απασχολεί μόνο τους επιστήμονες. Ο λαγοκέφαλος θεωρείται σοβαρή απειλή για το θαλάσσιο οικοσύστημα, καθώς ανταγωνίζεται άλλα είδη και προκαλεί ζημιές στα αλιευτικά εργαλεία. Παράλληλα, η κατανάλωσή του είναι εξαιρετικά επικίνδυνη λόγω της ισχυρής τοξίνης που περιέχει.

Το θέμα επανήλθε στο προσκήνιο μετά τα πρόσφατα περιστατικά ε

πιθέσεων σε λουόμενους, τα οποία αναζωπύρωσαν τις ανησυχίες για την παρουσία του είδους στις ελληνικές ακτές. Αν και τέτοιες επιθέσεις παραμένουν σχετικά σπάνιες, η συνεχής εξάπλωση του λαγοκέφαλου δείχνει ότι πρόκειται για ένα φαινόμενο που δύσκολα μπορεί πλέον να θεωρηθεί παροδικό.

Ψαράδες ξεκινούν διαγωνισμό

Παράλληλα, από σήμερα Σάββατο (20/6), στο κυνήγι του λαγοκέφαλου μπαίνουν Έλληνες αλιείς ξεκινώντας τον «1ο Πανελλήνιο Ανοιχτό Διαγωνισμό Αλιείας» του ψαριού σε μια προσπάθεια να μειώσουν όσο μπορούν τον πληθυσμό του, αλλά και να αναδείξουν το πρόβλημα που έχει επεκταθεί στις ελληνικές θάλασσες.

Η πρωτοβουλία ανήκει στον Ροδίτη ψαρά Μιχάλη Καρποδίνη που αποφάσισε να απευθύνει ανοιχτό κάλεσμα για τον διαγωνισμό στον οποίο προβλέπεται να υπάρχει μαζική συμμετοχή από αλιείς αλλά και απλούς πολίτες που διαθέτουν είδη ψαρέματος.

Εξετάζεται η εφαρμογή στοχευμένης δράσης με οικονομικό κίνητρο στους ψαράδες

Την ίδια στιγμή το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων εξετάζει την «επικήρυξη» του εισβολικού είδους ακολουθώντας σύμφωνα με το ThessPost.grτο μοντέλο της Κύπρου.

Εξετάζεται δηλαδή η εφαρμογή μιας στοχευμένης δράσης με οικονομικό κίνητρο στους ψαράδες, που βρίσκονται καθημερινά αντιμέτωποι με καταστροφές στα αλιευτικά τους εργαλεία και σημαντικές απώλειες εισοδήματος εξαιτίας του λαγοκέφαλου.

Το υπουργείο προσανατολίζεται στο να θέσει σε εφαρμογή ένα πρόγραμμα στοχευμένης εξαλίευσης, με βάση την περίοδο αναπαραγωγής και τα σημεία που συγκεντρώνονται τα ψάρια, ώστε να μετριαστεί η παρουσία τους στις ελληνικές θάλασσες. Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, η στοχευμένη εξαλίευση μπορεί να συμβάλει στον περιορισμό του αναπαραγωγικού αποθέματος και στην ανακούφιση των αλιέων από τις ζημιές που προκαλεί το είδος, δεν παρουσιάζεται όμως ως «μαγική» ή οριστική λύση.

Όσον αφορά το οικονομικό κίνητρο, εξετάζεται η αμοιβή να ξεπερνά τα 4,7 ευρώ ανά κιλό που ισχύουν στην Κύπρο, ώστε να αποτελέσει ένα ουσιαστικό κίνητρο για τους Έλληνες αλιείς. Στην Ελλάδα, οι λαγοκέφαλοι ζυγίζουν 2-3 κιλά, ενώ οι πιο μεγάλοι φτάνουν ακόμη και τα 9 κιλά.

Οι ίδιες πηγές διευκρινίζουν ότι ο λαγοκέφαλος δεν είναι είδος που παρουσιάζει επιθετική συμπεριφορά απέναντι στον άνθρωπο, αν και κατά καιρούς έχουν καταγραφεί περιστατικά.

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