Αποκαλύπτοντας το Scuf Omega, ένα χειριστήριο επιδόσεων με επίσημη άδεια για κονσόλες PlayStation 5

Το Scuf Omega διαμορφώνεται από επαγγελματίες παίκτες και ομάδες πρωταθλητών και έχει σχεδιαστεί για να κερδίζει.

Βασιζόμενοι σε 15 χρόνια εμπειρίας σε επαγγελματίες παίκτες και σχεδιασμούς χειριστηρίων, γνωρίστε το Scuf Omega, ένα νέο χειριστήριο επιδόσεων με επίσημη άδεια για κονσόλες PlayStation 5 και είναι συμβατό με κονσόλες PS5, PC, Mac, iOS και Android. Από σήμερα, οι παίκτες θα μπορούν να αποκτήσουν μια νέα εμπειρία χειριστηρίου που έχει σχεδιαστεί για απρόσκοπτη ενσωμάτωση, συνδεσιμότητα χαμηλής καθυστέρησης και την προηγμένη προσαρμογή για την οποία είναι γνωστό το Scuf.

Το Scuf Omega προσφέρει στους παίκτες συνολικά 28 εισόδους. Αυτές περιλαμβάνουν 11 επιπλέον προσαρμόσιμες εισόδους - 4 πίσω paddles, 2 πλευρικά κουμπιά και 5 πλήκτρα G - που τοποθετούν τις πιο κρίσιμες ενέργειες ακριβώς εκεί που βρίσκονται ήδη τα χέρια. Προσαρμόζοντας αυτές τις εισόδους, οι παίκτες μπορούν να πηδήξουν χωρίς να σηκώσουν τον αντίχειρά τους, να επαναφορτώσουν ενώ εξακολουθούν να στοχεύουν ή να γλιστρήσουν στη μέση του σπριντ.

Το Scuf Omega διαθέτει μηχανικούς διακόπτες Omron στις ενεργοποιήσεις άμεσης ενεργοποίησης, το D-Pad και τα κουμπιά δράσης, η οποία είναι η ίδια τεχνολογία που τροφοδοτεί ποντίκια παιχνιδιών υψηλής τεχνολογίας. Κάθε πάτημα ικανοποιεί με ευκρινή ακρίβεια κλικ του ποντικιού. Οι ρυθμιζόμενες ενεργοποιήσεις άμεσης ενεργοποίησης σάς επιτρέπουν να εναλλάσσεστε μεταξύ λειτουργίας κλικ με αστραπιαία ταχύτητα για ακρίβεια FPS ή πλήρους αναλογικού εύρους για έλεγχο γκαζιού και φτερού.

Τα μοχλάκια Endurance TMR της Scuf Omega χρησιμοποιούν τεχνολογία μαγνητικής ανίχνευσης χωρίς επαφή για μακροπρόθεσμη αξιοπιστία. Οι παίκτες μπορούν να επιλέξουν από κοίλα ή θολωτά σχήματα σε κοντό ή μεγάλο ύψος για να ταιριάζουν με τη λαβή και το στυλ παιχνιδιού τους. Επαναβαθμονομήστε ανά πάσα στιγμή μέσω της εφαρμογής Scuf Mobile.

Η εργονομία της Omega έχει αναπτυχθεί εδώ και 15 χρόνια, έχει βελτιωθεί μέσω πραγματικού ανταγωνισμού και άμεσης ανατροφοδότησης από τους επαγγελματίες που παίζουν στο υψηλότερο επίπεδο. Κάθε περίγραμμα τοποθετεί τα κουπιά εκεί που πέφτουν φυσικά τα δάχτυλα. Μια υφή αντιολισθητικής λαβής κρατά τους παίκτες κλειδωμένους τόσο κατά τη διάρκεια των περιόδων παιχνιδιού όσο και στις στιγμές του τελικού κύκλου. Οι μονάδες δόνησης έχουν αφαιρεθεί για να μειωθεί το βάρος και να εξαλειφθούν οι παρεμβολές κατά τη διάρκεια των μικρορυθμίσεων που έχουν τη μεγαλύτερη σημασία.

Η Omega αντιπροσωπεύει το αποκορύφωμα μιας δεκαετίας καινοτομίας και αποδεδειγμένης απόδοσης στο υψηλότερο επίπεδο. 15 χρόνια επαγγελματικών γνώσεων και βελτίωσης που εφαρμόζονται στα πιο απαιτητικά παιχνίδια αυτής της γενιάς.