Κλήρωση Τζόκερ: Αυτοί είναι τυχεροί αριθμοί για τα 2.100.000 ευρώ

Η κλήρωση του Τζόκερ (3081) έγινε την Πέμπτη (18/6) – Δείτε τους τυχερούς αριθμούς που κερδίζουν 2.100.000 ευρώ.

Ολοκληρώθηκε η σημερινή (18/6) κλήρωση Τζόκερ που μοιράζει πάνω από 2.100.000 ευρώ στην πρώτη κατηγορία.

Οι τυχεροί αριθμοί είναι οι εξής: 9, 10, 18, 32, 41 και Τζόκερ το 9.

Η διαδικτυακή συμμετοχή στο Τζόκερ γίνεται μέσω του allwyn.gr από υπολογιστή, κινητό τηλέφωνο ή tablet.

Τι να γνωρίζετε για την κλήρωση του Τζόκερ

Αν προκύψουν πολλοί νικητές στην πρώτη και στη δεύτερη κατηγορία, πώς καταβάλλονται τα κέρδη;

Στην πρώτη κατηγορία, το ποσό του τζακ ποτ μοιράζεται ισόποσα μεταξύ των νικητών, όπως ακριβώς και σήμερα. Ακόμα, στη δεύτερη κατηγορία, το έπαθλο ανά νικητή ορίζεται πλέον στα 100.000 ευρώ (μικτά) σε κάθε κλήρωση. Το ανώτατο όριο καταβολής για το έπαθλο της δεύτερης κατηγορίας ορίζεται στα 2 εκατ. ευρώ (μικτά).

Αν προκύψουν μέχρι 20 νικητές στη δεύτερη κατηγορία, τότε ο κάθε ένας από αυτούς θα λάβει ως έπαθλο το ποσό των 100.000 ευρώ, αλλά αν προκύψουν περισσότεροι από 20 νικητές, το συνολικό έπαθλο των 2 εκατ. ευρώ, θα μοιραστεί ισόποσα μεταξύ τους. Για παράδειγμα, αν προκύψουν 25 νικητές, θα λάβει ο καθένας 80.000 ευρώ (μικτά) αντί για 100.000 ευρώ.

Ποιες είναι οι αλλαγές στις κατηγορίες κερδών;

Στην πρώτη κατηγορία (5+1 σωστές προβλέψεις), το ελάχιστο ποσό τζακ ποτ αρχίζει πλέον από το 1 εκατ. ευρώ (μικτά) αντί για 600.000 ευρώ, όπως ίσχυε παλαιότερα.

Ακόμα, στη δεύτερη κατηγορία (5 σωστές προβλέψεις), το έπαθλο είναι πλέον σταθερό και θα ανέρχεται σε 100.000 ευρώ (μικτά) ανά νικητή σε κάθε κλήρωση (με ανώτατο όριο καταβολής τα 2 εκατ. ευρώ συνολικά για τους νικητές της κατηγορίας).

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