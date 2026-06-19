Αεροπορικά ταξίδια: Τι αλλάζει στις χειραποσκευές και στις αποζημιώσεις

Όλες οι αλλαγές που θα δούμε στα αεροπορικά ταξίδια, από τις αποζημιώσεις και τις χειραποσκευές μέχρι το overbooking και το check-in.

Ο τρόπος που ταξιδεύουμε με το αεροπλάνο φαίνεται να αλλάζει, με νέους κανονισμούς που αναμένεται να ωφελήσουν τους επιβάτες. Έπειτα από τουλάχιστον μια δεκαετία, έγινε συμφωνία ώστε να υπάρξουν αλλαγές στους κανονισμούς των αεροπορικών εταιρειών όσον αφορά στις χειραποσκευές, αλλά και στις αποζημιώσεις των επιβατών.

Ωστόσο, για να εφαρμοστούν οι αλλαγές αυτές αναμένεται η έγκριση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι νέοι κανονισμοί εκτιμάται ότι θα τεθούν σε ισχύ μετά τα μέσα του 2027.

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