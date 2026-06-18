Gaming και Ημέρα του Πατέρα: Τα καλύτερα PlayStation Plus παιχνίδια για να παίξετε με τον μπαμπά

Η Ημέρα του Πατέρα πλησιάζει και είναι η τέλεια ευκαιρία να περάσετε χρόνο με τον μπαμπά μέσα από το gaming!

Είτε πρόκειται για συνεργασία με σκοπό να σώσετε τον κόσμο, είτε για μάχη για το ποιος θα βγει νικητής στον καναπέ, είτε για την εξερεύνηση νέων περιπετειών μαζί, το PlayStation Plus Game Catalog προσφέρει μια ευρεία επιλογή παιχνιδιών για να απολαύσεις, από αθλητικά και αγώνες ταχύτητας μέχρι παιχνίδια για παρέα και περιπέτειες που απαιτούν συνεργασία.

Μερικοί από τους καλύτερους τίτλους που είναι διαθέσιμοι αυτή τη στιγμή:

Rally Cross

Απολαύστε το Rally Cross, το οποίο κυκλοφόρησε αρχικά για την κονσόλα PlayStation, με βελτιώσεις όπως αναβάθμισμένα γραφικά, δυνατότητα rewind, quick save και διαφορετικά φίλτρα βίντεο. Οδηγήστε 20 αυτοκίνητα και φορτηγά με τρελή ταχύτητα σε έξι διαφορετικά game modes, όπως Solo Race, Head-On και Unlimited Laps.

The Jackbox Party Pack 9

Σας παρουσιάζουμε την ένατη έκδοση της δημοφιλούς σειράς Party Pack που γνωρίζετε και αγαπάτε! Είτε περνάτε χρόνο με φίλους, είτε προσπαθείτε να κάνετε τις γιορτές λιγότερο αμήχανες, είτε ψάχνετε το επόμενο παιχνίδι για να κάνετε Stream, το Jackbox Party Pack 9 είναι εδώ για να ζωντανέψει την ατμόσφαιρα. Δεν χρειάζεστε επιπλέον χειριστήρια για επιπλέον παίκτες – όλοι χρησιμοποιούν τα κινητά ή τα tablet τους για να παίξουν! Τα παιχνίδια υποστηρίζουν έως και 10 παίκτες και 10.000 θεατές που συμμετέχουν στην εμπειρία για να επηρεάσουν την έκβαση του παιχνιδιού...

LEGO Horizon Adventures

Συνόδεψε την κυνηγό μηχανών Aloy καθώς οδηγεί μια πολύχρωμη ομάδα ηρώων μέσα στην πυκνή φύση, σε μια αποστολή για να σώσει τον κόσμο και να ανακαλύψει τα μυστικά του παρελθόντος της. Βυθίσου σε μια απεριόριστη περιπέτεια, προσαρμόσε το παιχνίδι όπως επιθυμείς και πάρε μέρος σε μάχες γεμάτες δράση, είτε μόνος σου είτε με φίλους.

Sackboy: A Big Adventure

Ζήσε μια επική 3D platforming περιπέτεια με τον Sackboy μαζί με τους φίλους σου. Ο εμβληματικός ήρωας του PlayStation, ο Sackboy, επιστρέφει δυναμικά με μια τεράστια, διασκεδαστική και φρενήρη 3D platforming περιπέτεια για πολλούς παίκτες – και με μια εντελώς νέα, edgy... sackitude!

Overcooked! All You Can Eat

Απολαύστε εκατοντάδες επίπεδα συνεργατικού χάους, μαγειρεύοντας σε κουζίνες που γίνονται όλο και πιο επικίνδυνες και μυστηριώδεις.

Hotel Transylvania: Scary-Tale Adventures

Εξερευνήστε τους κλασικούς κόσμους των παραμυθιών με τους αγαπημένους σας χαρακτήρες από τις ταινίες της Sony Pictures Animation στο Hotel Transylvania: Scary-Tale Adventures! Πάρτε τον έλεγχο των Drac και Mavis και παίξτε σε μοναδικούς κόσμους με τη δική τους τρομακτική πινελιά, όπως η Κοκκινοσκουφίτσα, Τα Καινούργια Ρούχα του Αυτοκράτορα και Ο Αλί Μπαμπά και οι σαράντα κλέφτες.

Δείτε αυτά τα παιχνίδια και εκατοντάδες άλλα στο PlayStation Plus Game Catalog*.