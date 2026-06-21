Ραφίνια: Χάνει το ματς με τη Σκωτία ο Βραζιλιάνος
Σε... αναμμένα κάρβουνα βρίσκονται στη Βραζιλία! Ο Ραφίνια, που αποχώρησε τραυματίας από το ματς της Βραζιλίας απέναντι στην Αϊτή (3-0), υπέστη τραυματισμό στον δεξιό μηρό (μυϊκό στον δεξιό τετρακέφαλο) και θα υποβληθεί σε εντατική θεραπεία για να επιστρέψει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.
Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο σταρ των Σελεσάο και Μπαρτσελόνα θα χάσει το ματς κόντρα στη Σκωτία (25/06, 01:00) για την τρίτη αγωνιστική του πέμπτου ομίλου.
Στο στρατοπέδο των Βραζιλιάνων «τρέχουν» προκειμένου ο άκρως κομβικός παίκτης τους να αποφύγει τα χειρότερα και να συνεχίσει στη διοργάνωση.
🚨 BREAKING: Raphinha has a muscle injury in his right thigh, Brazil tests have confirmed.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 20, 2026
Raphinha will now undergo intensive treatment, staying with Brazil squad at the World Cup and trying to recover for later stages.
Rapha will miss the upcoming game vs Scotland. pic.twitter.com/ls4IGHkIVL
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