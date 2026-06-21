Ο Ραφίνια αποχώρησε τραυματίας από το ματς της Βραζιλίας με την Αϊτή και θα χάσει το ματς κόντρα στη Σκωτία. Τι ισχύει για το υπόλοιπο Μουντιάλ.

Σε... αναμμένα κάρβουνα βρίσκονται στη Βραζιλία! Ο Ραφίνια, που αποχώρησε τραυματίας από το ματς της Βραζιλίας απέναντι στην Αϊτή (3-0), υπέστη τραυματισμό στον δεξιό μηρό (μυϊκό στον δεξιό τετρακέφαλο) και θα υποβληθεί σε εντατική θεραπεία για να επιστρέψει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα.

Σύμφωνα με τον Φαμπρίτσιο Ρομάνο, ο σταρ των Σελεσάο και Μπαρτσελόνα θα χάσει το ματς κόντρα στη Σκωτία (25/06, 01:00) για την τρίτη αγωνιστική του πέμπτου ομίλου.

Στο στρατοπέδο των Βραζιλιάνων «τρέχουν» προκειμένου ο άκρως κομβικός παίκτης τους να αποφύγει τα χειρότερα και να συνεχίσει στη διοργάνωση.