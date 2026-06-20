Σκληρές εικόνες στη Γαστούνη: Οδηγός πάτησε και σκότωσε σκύλο - Καταγράφηκε από κάμερα ασφαλείας

Αποτροπιασμό προκαλεί το περιστατικό στη Γαστούνη, όπου οδηγός παρέσυρε και σκότωσε σκύλο μπροστά σε κάμερα ασφαλείας. Σε εξέλιξη οι έρευνες για τον εντοπισμό του.

Έντονες αντιδράσεις έχει προκαλέσει στη Γαστούνη ένα περιστατικό ακραίας κακοποίησης ζώου, όταν οδηγός αυτοκινήτου παρέσυρε και σκότωσε σκύλο, με τις κινήσεις του να καταγράφονται από κάμερα ασφαλείας.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το συμβάν σημειώθηκε το βράδυ της Πέμπτης, λίγο μετά τις 21:00. Το ηλικιωμένο σκυλί, το οποίο φρόντιζαν κάτοικοι της γειτονιάς εδώ και χρόνια, βρισκόταν στον δρόμο όταν το όχημα σταμάτησε αρχικά και στη συνέχεια κινήθηκε προς το μέρος του, τραυματίζοντάς το θανάσιμα.

Το υλικό από κάμερες ασφαλείας βρίσκεται ήδη στα χέρια των Αρχών, ενώ το Αστυνομικό Τμήμα Πηνειού διεξάγει έρευνα για την ταυτοποίηση και τον εντοπισμό του οδηγού.

Προετοιμάζεται δικογραφία για θανάτωση ζώου

Κάτοικοι της περιοχής έσπευσαν να βοηθήσουν το άτυχο ζώο μόλις αντιλήφθηκαν τι είχε συμβεί, όμως παρά τις προσπάθειές τους δεν κατάφεραν να το κρατήσουν στη ζωή.

Για την υπόθεση σχηματίζεται δικογραφία για θανάτωση ζώου, αδίκημα που επισύρει ιδιαίτερα αυστηρές ποινικές και χρηματικές κυρώσεις.

Μήνυση κατά αγνώστου έχει ήδη κατατεθεί από τον ιδιοκτήτη του ακινήτου όπου είναι εγκατεστημένη η κάμερα ασφαλείας, ενώ ανάλογη κίνηση έχει γίνει και από φιλοζωική οργάνωση. Σύμφωνα με πληροφορίες, μήνυση αναμένεται να καταθέσει και ο Δήμος Πηνειού.

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